Путіністка Корольова показала співачку Русю у США: "Наша зірка"

Російська співачка Наташа Корольова, яка родом з Києва, але підтримує терористичне вторгнення РФ у рідну країну, зустрілася зі своєю сестрою в США. У своїх соцмережах зрадниця показала, як зараз виглядає знаменита українська співачка Руся.
Родички, які обрали в житті абсолютно різні шляхи, зустрілися в США. Корольова обсипала Русю компліментами і заявила, що вона чудово виглядає.
"Ірка, ти красуня, ти розумієш? Ти просто наша зірка!" — звернулася до сестри Наташа.
Корольова і Руся посиділи разом у закладі, насолоджуючись коктейлями. Наташа, яка зараз активно намагається заробити на рекламі засобів для схуднення, вирішила не упустити можливість і використати для цього навіть рідну сестру, згадавши її діагноз. Руся вже багато років страждає на цукровий діабет.
"У неї цукор, за показниками. Везла через кордон у спеціальній сумці. Їх же в холодильнику треба зберігати", — похвалилася Корольова, зробивши вигляд, що піклується про здоров'я родички, а не про власний гаманець.
Співачка Руся — що відомо про долю знаменитості
Руся (справжнє ім'я — Ірина Поривай) — яскрава зірка української поп-сцени 80-90-х років. На відміну від своєї молодшої сестри Наташі Корольової, Руся будувала кар'єру саме в Україні, ставши справжнім національним кумиром і збираючи стадіони, в той час як Наташа орієнтувалася на російський ринок під керівництвом Ігоря Ніколаєва. Музична кар'єра Русі обірвалася на піку через особисту трагедію — хворобу та подальшу смерть первістка, що змусило її зосередитися на родині та переїхати до США.
Про особу: Наташа Корольова
Наташа Корольова — естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар'єру розпочала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву.
12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в'їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в'їзд до Литви строком на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.
