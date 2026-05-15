Сильний геомагнітний шторм атакував країну: коли закінчиться буря

Ангеліна Підвисоцька
15 травня 2026, 23:13
Потужність цієї магнітної бурі буде настільки великою, що вона може негативно вплинути на самопочуття людини.
магнітна буря
На Україну обрушилася нова магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що ви дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україну атакувала дуже сильна магнітна буря. Вона може негативно вплинути на самопочуття людини. Про це повідомляє meteoagent.

Кілька днів магнітна буря була досить слабкою. 13 травня потужність бурі зросла до 4 балів. Наступного дня вона стала слабшою — 3-бальною.

Сьогодні, 15 травня, країну атакував потужний геомагнітний шторм. Його потужність раптово зросла до шести балів. Очікується, що 16 травня вона буде на такій же потужності, а 17 травня опуститься до 4-х балів.

магнітна буря
Україну атакувала нова магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години сталося 11 спалахів класу С. Повідомляється, що 16 травня на Сонці можуть статися нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 40%. Ймовірність спалахів класу Х становить 5%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 16 сонячних плям.

"Магнітна буря такої сили може викликати незначні збої в роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграції птахів і тварин. Крім того, магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних людей і літніх, тому в цей день їм слід бути обережними", - йдеться в повідомленні.

Сильний геомагнітний шторм атакував країну: коли закінчиться буря
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтесь правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Що варто враховувати читачеві

Цей матеріал має ознайомчий характер, його не слід сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй та нумерологія не є академічними науками, їхні положення та твердження не можна перевірити або підтвердити науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристик людини за іменем тощо. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

магнітна буря магнітні бурі коли будуть магнітні бурі Календар магнітних бур
© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info.

