Загроза штурму 50-тисячного угруповання: експерт про ризик атаки РФ з півночі

Олексій Тесля
15 травня 2026, 22:06
Північний напрямок є вкрай складним для атак: ліси, річки, болота та майже повна відсутність доріг.
Навчання, Білорусь
Чи існує загроза нападу з боку Білорусі / Колаж: Главред, фото: Державна прикордонна служба, скріншот

Важливе із заяв Нарожного:

  • Для атаки РФ потрібне велике ударне угруповання
  • Північний напрямок є вкрай складним для атак

Військовий експерт Павло Нарожний заявив, що напад з території Білорусі теоретично можливий, але на практиці це буде вкрай складно.

"Щоб росіяни почали наступ з цього боку, їм потрібна велика ударна угруповання, а на її формування знадобиться час. Якщо вони будуть готуватися, ми це помітимо", – прокоментував він 24 Каналу.

Експерт зазначив, що Україна відстежує такі переміщення не тільки власними силами, але й за допомогою союзників через супутники та перехоплення. За його словами, для наступу знадобиться понад 50 тисяч осіб, тоді як на одному лише напрямку Покровська та Мирнограда вже зосереджено до 160 тисяч російських військових.

Північний напрямок, зазначив Нарожний, є вкрай складним для атак: ліси, річки, болота і майже відсутні дороги. "Всі дороги – буквально дві, з мостами, які можна швидко зруйнувати. Укріплення будувалися постійно з початку вторгнення", – додав він.

Експерт упевнений, що навіть за умови концентрації сил на білоруському кордоні просування росіян буде вкрай обмеженим. "Оборона України зараз набагато сильніша, ніж у 2022 році: більше військ, укріплень і мінних полів", – сказав Нарожний.

Він зазначив, що значна частина кордону з Білоруссю проходить по Дніпру. "Форсувати річку вони навряд чи спробують. Ситуація нагадує Херсонщину – стоять і не можуть просунутися. У лісових районах просування трохи легше, але все одно складно", – пояснив експерт.

Нарожний припустив, що ворог може пройти лише невеликі ділянки, але минулий досвід Сумщини показує, що такі спроби майже неефективні. "Навіть якщо наступ відбудеться, росіяни навряд чи зможуть глибоко проникнути в країну", – резюмував він.

Аналіз ймовірності наступу на Київ і Житомир

Військові фахівці вважають, що білоруська армія зараз не готова до масштабних наступальних операцій і має обмежену бойову ефективність.

Проте, згідно з даними розвідки, засновник підрозділу KRAKEN Костянтин Немічев припускає, що Росія може розробляти план дій з території Білорусі, використовуючи свої сили у поєднанні з білоруськими підрозділами.

Раніше Лукашенко виступив із заявою про закінчення війни в Україні. Самопроголошений президент Білорусі вважає, що закінчення війни залежить від одного світового лідера.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Росія могла б завдати удару по резиденції Зеленського. За словами Лукашенка, у Росії є всі технічні можливості для нанесення удару по резиденції Зеленського під час його перебування там.

Нагадаємо, Главред писав, що Лукашенку приснилося, що війна в Україні почалася через погане ставлення до російськомовного населення, яке нібито "пригноблювали, вбивали, цькували".

Про персону: Павло Нарожний

Павло Нарожний - український волонтер і військовий експерт. Засновник благодійної організації Реактивна пошта, яка допомагає Силам оборони України.

Нарожний у якості військового експерта коментує актуальні події війни Росії проти України на радіо, Інтернет-ресурсах і телебаченні.

