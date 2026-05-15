Є загиблий та поранений: у Хмельницькій області напали на поліцейських

Зловмисник втік з місця події, його розшукують правоохоронці.

У Хмельницькій області розстріляли поліцейських / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Національна поліція

У Хмельницькій області невідомий розстріляв поліцейських та втік. Правоохоронці розшукують нападника. Про це повідомляє Національна поліція України.

Що відомо про стрілянину у Хмельницькій області

Стрілянина відбулась 15 травня у селі Терлівка Летичівської територіальної громади. Правоохоронці перевіряли документи у водія. Виявилось, він був позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду.

У цей момент чоловік дістав зброю та вистрелив у поліцейських. Один з правоохоронців загинув, другий один тілесні ушкодження. Після цього зломисник утік.

"Наразі тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення його місцеперебування та затримання. На території Хмельницького району введено спеціальну поліцейську операцію. На місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та керівництво поліції області. Обставини та мотиви злочину встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Скільки зброї на руках українців — що кажуть у поліції

У володінні українців перебуває 1 166 001 одиниця зброї. Про це заявив голова Національної поліції Іван Виговський в інтерв'ю РБК-Україна. Однак складно визначити точну кількість незареєстрованої зброї.

З початку повномасштабного вторгнення у 2022–2026 роках правоохоронці вилучили майже 20 тисяч одиниць зброї, зокрема близько 6,4 тисячі автоматів, 4,5 тисячі нарізної зброї, 3,4 тисячі переробленої та 2,4 тисячі іншої вогнепальної зброї. Також було вилучено 2,8 тисячі гранатометів, 63 тисячі гранат, 5,7 млн патронів, 6,4 тисячі кілограмів вибухових речовин і 5,8 тисячі кілограмів пороху.

Виговський зазначив, що значна частина зброї потрапляє в цивільний обіг із прифронтових регіонів.

Стрілянина в Києві - останні новини

Як писав Главред, 22 квітня в Дарницькому районі Києва сталася стрілянина - водій автомобіля кілька разів вистрілив у бік пішохода, який переходив дорогу в невстановленому місці. Стрільця затримали.

18 квітня в Голосіївському районі Києва чоловік відкрив вогонь по людях на вулицях, а потім захопив заручників у супермаркеті "Велмарт". Під час штурму стрільця було вбито бійцями спецназу КОРД.

ЗМІ писали про те, що стрільця звати Васильченко Дмитро Васильович. Чоловік народився в Москві, має громадянство України. Раніше проживав у Бахмуті Донецької області, потім – у Голосіївському районі Києва.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко підтвердив, що стрілянину в Києві влаштував 58-річний уродженець Москви. Чоловік використовував зареєстровану зброю. Слідчі кваліфікували вбивство мирних жителів у Києві як терористичний акт, що спричинив загибель людей.

22 квітня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час брифінгу з журналістами розкрив нові подробиці теракту. Детальніше читайте в матеріалі: Нові подробиці, ганьба поліції та жорсткі рішення: що заявив Клименко про теракт у Києві.

Про джерело: Національна поліція України Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

