Маріуполь мститься окупантам: росіяни підірвались на міні при розмінуванні Азовсталі

На Азовсталі підірвались окупанти / УНИАН, Reuters

Російські окупанти продовжують спроби розмінувати "Азовсталь", де тривалий час перебували мирні жителі та захисники Маріуполя. Двоє саперів підірвались на міні. Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Вибух був такий, що його було чутно на півміста.

"Сьогодні сапери Росії разом з військовими проводили розмінування території заводу Азовсталь в районі доменних цехів. Підсумок — мінус два окупанти пішли співати разом з Кобзоном. Вибух чуло півміста", — написав Петро Андрющенко.

Російська сторона повідомила, що на Азовсталі підірвалися енергетики. Андрущенко переконаний, що таким чином РФ намагається приховати загибель своїх військових на заводі, який українські захисники покинули більше місяця тому.

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Нагадаємо, раніше у Росії почали поширювати міфи про співпрацю ОБСЄ з українською армією. окупанти нібито знайшли на Азовсталі "докази" цього.

Евакуація з Азовсталі

16 травня з заводу Азовсталь у Маріуполі до медичного закладу в Новоазовську евакуювали 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги.

Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде проведена процедура обміну, повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

За даними британської розвідки, з Азовсталі вийшли близько 1700 українських військових. При цьому невідомо, скільки Захисників України ще залишаються на території металургійного комбінату.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що українські військові виживали в нелюдських умовах з важкими пораненнями. В першу чергу їм необхідна нормальна медична допомога. За її словами, українська сторона працює над тим, щоб евакуювати захисників відразу після того, як їх стан стабілізується.

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