"Життя на паузі": дружина захисника Маріуполя, що нудиться в полоні, розповіла їхню щемливу історію

Карина та Станіслав / t.me/polkazov і Карина Яг'єва

Карина Яг'єва стала дружиною свого коханого, бійця "Азова" Станіслава, 6 травня – Дистанційно, коли з побратимами вів нерівні бої з російськими окупантами на заводі "Азовсталь" у Маріуполі. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Пара познайомилася ще в 2017 році. Захисник України зробив пропозицію своїй дівчині в Маріуполі 20 лютого ‒ якраз перед повномасштабним військовим вторгненням РФ в Україну.

"Стоять якісь люди, димові шашки, кульки, хтось знімав. Стас підійшов з квітами і опустився на коліно. Каже: "Ти вийдеш за мене?!". Я так розплакалася. Головою киваю-так. Це було дуже красиво, я не очікувала. Це було 20 лютого, а 22-го він поїхав. І я його більше не бачила", – розповіла Яг'єва.

Карина Яг'єва / "Радіо Свобода"

Наречений не розповідав дівчині ніяких подробиць, не скаржився, тільки говорив, що ситуація не найкраща. А одного разу запитав, чи готова Карина вийти заміж.

"Тоді я зрозуміла, що там не все добре. Він так просто не відмовився б від ідеї весілля. 6 травня написав, що подав документи, що можна так зробити, що командир підписує заяву, в якій прописується, що такий-то одружується на такий-то, печатка і у відділ реєстрації направляється", – говорить Карина.

Вона зізналася, що зараз її "життя поставлене на паузу".

Станіслав - чоловік Карини на "Азовсталі" / Радіо Свобода

Два тижні дівчина провела в окупації в містечку Мангуш (Донецька область). 18 березня їй вдалося виїхати.

Станіслава нещодавно окупанти внесли до списку військовополонених. І дівчина сподівається, що його повернуть додому під час чергового обміну полоненими.

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Прорив українських пілотів на обложений завод"Азовсталь"

Наприкінці травня перший командир і засновник полку "Азов" Андрій Білецький говорив - українські пілоти успішно провернули операції, яких історія ще не знала. Вони більше п'яти разів вертольотами перекидали допомогу українським військовим, які були заблоковані на Азовсталі в Маріуполі

Крім того, таким чином з Маріуполя вивезли поранених і тіла вбитих захисників. Завдяки такому авіапрориву для посилення оборони міста було доставлено 72 бійця "Азова".

Пізніше керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов говорив - до Маріуполя на допомогу українським військовим вирушили 16 вертольотів, два з яких були збиті окупантами під час п'ятого та сьомого вильотів. За його словами, ще один з вертольотів був збитий, коли вирушав на допомогу іншому підбитому вертольоту.

Даних про жертви і постраждалих Буданов, однак, наводити не став.

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