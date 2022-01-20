УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Міг стати свідком злочину: жителі Якимівки озвучили мотив жорстокого вбивства 11-річного Максима

20 січня 2022, 12:08

Хлопчика час від часу бачили в компанії двох підозрюваних у вбивстві. Один з них проходив у справі про викрадення і тортури, інший сидів за за зґвалтування.

Максим Самофалов
Максим Самофалов був знайдений мертвим через п'ять місяців після зникнення

11-річний Максим Самофалов, якого шукали п'ять місяців, а потім знайшли в "бетонній гробниці" у селищі Радивонівка Якимівського району Запорізької області, міг знати своїх вбивць. Правоохоронці затримали їх того ж дня після того, як знайшли тіло дитини.

Затримані за підозрою в скоєнні злочину - місцеві жителі. Пресофіцер поліції Запорізької області Олена Лебединська розповіла Фактам, що Максима час від часу бачили в компанії цих чоловіків.

"Можливо, оскільки він знав цих чоловіків, Максим добровільно сів до них в машину. До речі, ми поки перевіряємо інформацію про те, чи тримали хлопчика в підвалі силою. Цілком може бути, що він просто деякий час жив там, ховаючись, щоб його не відправили знову в інтернат. Жив там за згодою підозрюваних. А потім міг себе якось погано повести і його почали бити", - сказала Лебединська.

За її словами, поки що немає інформації про можливе сексуальне насильство щодо хлопчика.

"Тіло дитини пролежало в землі досить довго. Визначити, чи було сексуальне насильство, за рештками хлопчика буде складно. Самі ж підозрювані навряд чи будуть про це говорити", - сказала представник поліції.

Реклама

Поліція не називає імен підозрюваних, але видання пише, що це Валерій К. і Геннадій В. на прізвисько Череп. В Єдиному реєстрі судових рішень є кримінальне провадження щодо Черепа. У 2009 році він проходив у справі про викрадення і тортури.

"Один з них (підозрюваних, - ред.) дев'ять років відсидів на зоні за зґвалтування. Інший був судимий за викрадення людини", - повідомила Лебединська.

За що вбили Максима - версія місцевих мешканців

Жителі Якимівки припустили, що дитина могла стати свідком злочину. За це хлопця і вбили.

"Максима вкрали з метою вбити, щоби не закрили їхню лавочку. Він був свідком їхніх справ: наркотиків і крадіжки. Дитя проговорилося одному виродку, і той в свою чергу подзвонив цим виродкам, оскільки був пов'язаний трохи з ними. Він Валерія і Черепа про це попередив і особисто віддав їм дитину. Це - за словами сусідів, які боялися дати свідчення, щоби Генка й їх не вбив! Тварі, а не сусіди!" - написала в соцмережах мешканка Якимівки Аліна Бідзінова.

Як повідомляв Главред, 11-річний Максим Самофалова зник в кінці серпня 2021 року і через майже п'ять місяців був знайдений мертвим в Якимівці Мелітопольського району.

За офіційною версією слідства, двоє чоловіків утримували хлопчика в підвалі впродовж двох тижнів і періодично били його. Коли від отриманих травм Максим помер, вбивці сховали його тіло - закопали на глибину два метри, а зверху місце злочину залили бетоном.

Потім злочинці поїхали в Запоріжжя, де переховувалися на орендованій квартирі. Їх вдалося затримати.

Що відомо про сім'ю загиблого хлопчика

У Максима Самофалова в родині була не дуже сприятлива обстановка. Він був одним з чотирьох дітей мешканки Якимівки.

Мати і батько Максима були розлучені. Згодом мама Олена завела нову сім'ю, а її чоловік був не радий Максиму. Чоловік не хотів, щоби той з ними жив.

Дитина більше жила у бабусі. Потім хлопця відправили в інтернат. Максим часто тікав і блукав.

Коли хлопчик зник у кінці серпня минулого року, його мама в розшук подала лише через три доби.

Читайте також:

viber
поліція Запорізька область новини України вбивство
Зараз ви переглядаєте новину «Міг стати свідком злочину: жителі Якимівки озвучили мотив жорстокого вбивства 11-річного Максима». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Найгарніший френч манікюр 2022, що розтопить навіть найхолодніше серцеНайгарніший френч манікюр 2022, що розтопить навіть найхолодніше серце Прикмети на 21 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 21 січня: що не можна робити і як не потрапити в біду Коли прибирати ялинку після Нового року 2022: як зробити це правильно і не накликати бідуКоли прибирати ялинку після Нового року 2022: як зробити це правильно і не накликати біду Ціни на бензин накрутили: українцям назвали нову вартість на АЗСЦіни на бензин накрутили: українцям назвали нову вартість на АЗС Гороскоп Таро для Раків на лютий 2022: криза, крутий поворот і подарунок небесГороскоп Таро для Раків на лютий 2022: криза, крутий поворот і подарунок небес
12:17

"Велике будівництво": на обході Хотина уклали нижній шар асфальту

12:08

Міг стати свідком злочину: жителі Якимівки озвучили мотив жорстокого вбивства 11-річного МаксимаВідео

11:41

Вродлива, як мама, висока, як тато: Катя Осадча показала рідкісне фото своїх батьків

11:30

Заразилася навмисно, щоб не робити щеплення: чеська співачка-антивакцинатор померла від коронавірусуВідео

11:20

Зеленський закликав США терміново запровадити санкції проти РФ, після вторгнення вони не мають сенсу - Axios

Реклама
11:14

"Нова" війна з Росією: чому в українців така коротка пам'ятьПогляд

11:09

У Росії обурені військовою підтримкою України Західом: Захарова лякає "військовими провокаціями"Відео

11:04

Держдеп дозволив країнам Балтії віддавати Україні американську зброю

10:44

Байден не направлятиме війська в Україну навіть у разі вторгнення РФ - Associated Press

10:36

Юрій Романенко. Росія і Захід підвищують ставки, а Україна не лякаєтьсяВідеоблоги

10:26

Ляшко перерахував основні відмінності Омікрона від інших штамів

10:20

Приїхав із заробіток, а мати і троє дітей горіли в будинку: деталі трагедії на ЧернігівщиніВідео

09:33

Курс долара вже досяг річного максимуму: як витівки Путіна "топлять" українську гривнюВідео

09:23

Байден натякнув на допустимість "невеликого вторгнення" РФ, в Києві шоковані - CNN

08:55

Чому топ-чиновники США зачастили в Україну?Погляд

08:50

Гороскоп на сьогодні, 20 січня 2022: Тільцям – удача, Дівам – заздрісники, Стрільцям - труднощіВідео

08:35

Коронавірус в Україні встановив перший антирекорд 2022 року: понад 18 тисяч хворих за добу

08:12

Віддав банку машину і залишився винен: ПриватБанк звинуватили в самовільному підвищенні кредитних відсотків

08:10

США готують нові санкції проти РФ, у списку - дочки Путіна і Кабаєва

07:17

Байден порівняв можливе вторгнення РФ в Україну з Другою світовою війноюВідео

Реклама
07:10

Нагнітання Заходу і сюрпризи від РФ: Арахамія оцінив ситуацію з небезпекою військової атаки на УкраїнуВідео

06:37

Відріжуть РФ від долара: Байден пригрозив Путіну санкціями у разі вторгнення в Україну

06:10

Військова операція Росії і гарантії Україні: дипломат розкрив риторику МосквиВідео

06:08

"Мильна бульбашка" ПорошенкаПогляд

06:00

Якою буде погода в Україні навесні 2022: на киян чекає класичний березень, сирий квітень і холодний травень

05:50

Більшість побічних реакцій від COVID-вакцини спричинені самонавіюванням: результати досліджень

05:40

Найсмачніший м'ясний пиріг з лаваша: готувати дуже просто і швидкоВідео

05:02

У моду на 2022 рік увійшла надзвичайно гарна стрижка прямий боб, що відмінно омолоджуєФото

04:41

Топ-5 кімнатних рослин, що принесуть сімейне щастя і допоможуть знайти любов

04:37

Кім Кардашьян показала свою неосяжну "корму" в крихітному бікіні

04:29

Як позбутися від запаху сечі тварин в квартирі: прості, але робочі способи

03:47

Злетіла з котушок: Мадонна показувала промежину і валялася по підлозі студії звукозапису

03:47

40 гривень за літр: українцям назвали лютневі ціни на бензин і газ на АЗСВідео

02:44

Україну замете снігом і вдарить мороз -15Відео

02:21

"Ти сіла в калюжу": Кондратюк нагадав, як Могилевська потрапила до скандалу через Януковича

02:19

Гороскоп Таро для Раків на лютий 2022: криза, крутий поворот і подарунок небесВідео

01:40

Гола Сніжана Бабкіна привітала фанатів з Водохрещем і сіла п'ятою точкою в замет

01:32

"Є ролі, в яких мене можна впізнати тільки по голосу": Петрожицька розповіла про зйомки в ДикихВідео

01:32

"Тисячу Зеленського" пенсіонери вже з 24 січня зможуть витратити на лікиВідео

00:51

Прикмети на 20 січня: що не можна робити в день Іоанна і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
19 січня, середа
23:54

Резніков закликав впровадити санкції проти олігархів із оточення ПутінаВідео

23:26

Порошенко після суду відправився "святкувати" до шикарного ресторану - ЗМІ

22:59

США додатково виділять Україні 300 млн доларівВідео

22:46

Клопотенко пояснив, чому українці "панічно" бояться нового меню в школах

22:18

Угоди щодо оборони та зустріч із Зеленським: ЗМІ дізналися про візит Ердогана до України 3 лютого

22:11

Трагедія на Водохреще: під час пірнання в ополонку потонув чоловік

22:10

Магнітом притягують бідність: які крупи і продукти не можна викидати з домуВідео

21:41

Викрав і вбив: підозрювані у вбивстві 11-річного хлопчика зізналися ще в одному злочиніВідео

21:37

"Туреччина знає свої інтереси": Банкова вітає план Ердогана щодо діалогу Зеленського та Путіна

21:34

"Без страху й докору": Блінкен висловився щодо справи проти Порошенка

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти