Міг стати свідком злочину: жителі Якимівки озвучили мотив жорстокого вбивства 11-річного Максима

Максим Самофалов був знайдений мертвим через п'ять місяців після зникнення

11-річний Максим Самофалов, якого шукали п'ять місяців, а потім знайшли в "бетонній гробниці" у селищі Радивонівка Якимівського району Запорізької області, міг знати своїх вбивць. Правоохоронці затримали їх того ж дня після того, як знайшли тіло дитини.

Затримані за підозрою в скоєнні злочину - місцеві жителі. Пресофіцер поліції Запорізької області Олена Лебединська розповіла Фактам, що Максима час від часу бачили в компанії цих чоловіків.

"Можливо, оскільки він знав цих чоловіків, Максим добровільно сів до них в машину. До речі, ми поки перевіряємо інформацію про те, чи тримали хлопчика в підвалі силою. Цілком може бути, що він просто деякий час жив там, ховаючись, щоб його не відправили знову в інтернат. Жив там за згодою підозрюваних. А потім міг себе якось погано повести і його почали бити", - сказала Лебединська.

За її словами, поки що немає інформації про можливе сексуальне насильство щодо хлопчика.

"Тіло дитини пролежало в землі досить довго. Визначити, чи було сексуальне насильство, за рештками хлопчика буде складно. Самі ж підозрювані навряд чи будуть про це говорити", - сказала представник поліції.

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Поліція не називає імен підозрюваних, але видання пише, що це Валерій К. і Геннадій В. на прізвисько Череп. В Єдиному реєстрі судових рішень є кримінальне провадження щодо Черепа. У 2009 році він проходив у справі про викрадення і тортури.

"Один з них (підозрюваних, - ред.) дев'ять років відсидів на зоні за зґвалтування. Інший був судимий за викрадення людини", - повідомила Лебединська.

За що вбили Максима - версія місцевих мешканців

Жителі Якимівки припустили, що дитина могла стати свідком злочину. За це хлопця і вбили.

"Максима вкрали з метою вбити, щоби не закрили їхню лавочку. Він був свідком їхніх справ: наркотиків і крадіжки. Дитя проговорилося одному виродку, і той в свою чергу подзвонив цим виродкам, оскільки був пов'язаний трохи з ними. Він Валерія і Черепа про це попередив і особисто віддав їм дитину. Це - за словами сусідів, які боялися дати свідчення, щоби Генка й їх не вбив! Тварі, а не сусіди!" - написала в соцмережах мешканка Якимівки Аліна Бідзінова.

Як повідомляв Главред, 11-річний Максим Самофалова зник в кінці серпня 2021 року і через майже п'ять місяців був знайдений мертвим в Якимівці Мелітопольського району.

За офіційною версією слідства, двоє чоловіків утримували хлопчика в підвалі впродовж двох тижнів і періодично били його. Коли від отриманих травм Максим помер, вбивці сховали його тіло - закопали на глибину два метри, а зверху місце злочину залили бетоном.

Потім злочинці поїхали в Запоріжжя, де переховувалися на орендованій квартирі. Їх вдалося затримати.

Що відомо про сім'ю загиблого хлопчика

У Максима Самофалова в родині була не дуже сприятлива обстановка. Він був одним з чотирьох дітей мешканки Якимівки.

Мати і батько Максима були розлучені. Згодом мама Олена завела нову сім'ю, а її чоловік був не радий Максиму. Чоловік не хотів, щоби той з ними жив.

Дитина більше жила у бабусі. Потім хлопця відправили в інтернат. Максим часто тікав і блукав.

Коли хлопчик зник у кінці серпня минулого року, його мама в розшук подала лише через три доби.

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