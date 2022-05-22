Мобілізація та бронь: хто може отримати відстрочку від призову

Хто може отримати відстрочку від призову / Генштаб ЗСУ

Під час проведення мобілізації в нашій країні передбачена так звана бронь військовозобов'язаних. Підприємства можуть оформити відстрочку від призову для своїх співробітників, якщо це необхідно для забезпечення їхньої роботи.

Бронювання військовозобов'язаних: що це

Можливість бронювання службовців передбачена законом про мобілізацію для забезпечення функціонування установ і організацій в особливий період.

Бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють:

в органах державної влади та інших державних органах,

в органах місцевого самоврядування,

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлені мобілізаційні замовлення.

Заброньовані особи не підлягають прийняттю у військовому резерві.

Як отримати бронь

Для бронювання співробітників підприємства повинні представити Міністерству економіки узгоджені Міністерством оборони пропозиції в друкованій або електронній формі з відповідним обґрунтуванням. Мінекономіки узагальнює подані пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних та протягом одного робочого дня приймає рішення та надсилає його копію Міністерству оборони та підприємству.

Скільки триває відстрочка

Термін дії відстрочки має бути вказаний в рішенні Міністерства економіки, однак він не може перевищувати 6 місяців.

Анулювання відстрочки

Надана відстрочка від призову анулюється у разі:

закінчення терміну дії,

виконання або скасування завдання підприємства щодо задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань, населення,

ліквідації підприємства,

звільнення військовозобов'язаного з підприємства.

Війна Росії проти України

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович раніше заявив, що війська Росії почали поступово переходити до оборони на всій лінії фронту. Загарбники обкопуються і намагаються зайняти більш вигідні позиції для оборонних дій.

В Північноатлантичному альянсі вважають, що Україна може перемогти у війні з Росією. Як вважають в НАТО, українським військам вже вдалося змінити хід подій у військових діях. Тому у Києва з'явиться можливість повернути захоплені Російською державою Крим і Донбас.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни прогнозують спробу російських військ утримати свої позиції на захід від міста Вовчанськ Харківської області. Вони спробують зберегти лінію забезпечення свого угруповання під родзинками. Наступати там вони вже не можуть, оскільки зазнали невдачі. Окупанти можуть вивести свої війська з регіону, а армія України піти в наступ на Ізюмському напрямку.

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