Мобілізація в Україні: що загрожує призовнику за неприбуття за повісткою

Мобілізація - яке покарання за ухилення від призову / ua-reporter.com

Чоловіків призовного віку в Україні сповіщають про призов на строкову військову службу за допомогою повісток. Однак, якщо чоловік не прибув до призовної дільниці в строк, то повинна бути поважна причина.

Що буде, якщо призовник не прибув до відділку-які можуть бути поважні причини

Призвати можуть як офіцерів, так і солдатів. Найактивніше мобілізували тих, хто вже має військовий досвід.

В цілому існує кілька поважних причин через які чоловік може не прибути в призовну дільницю:

смерть близького родича або близького родича дружини;

хвороба призовника.

Також через не прибуття з поважної причини для призовника встановлюють інший день для її проходження.

Відповідальність за порушення порядку призову на строкову службу:

За порушення порядку призову на строкову військову службу для призовників передбачена адміністративна відповідальність:

за порушення правил військового обліку - штраф від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510-840 грн);

за повторне порушення протягом року - штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1700 грн);

за псування військово-облікових документів - штраф від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510-850 грн);

за повторне псування документів протягом року - штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1700 грн).

Також, якщо після попередження призовник ухиляється від військового обліку, то на нього чекатиме кримінальна відповідальність відповідно до частини першої статті 331 Кримінального кодексу України у вигляді штрафу від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів або виправні роботи строком до одного року.

Крім того, якщо призовник ухиляється від призову на строкову службу, то на нього його чекатиме кримінальна відповідальність і позбавлення волі строком до 3 років.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні можуть продовжити воєнний стан і терміни проведення загальної мобілізації. Відповідний указ Володимир Зеленський направив на розгляд до парламенту. Указ передбачає продовження строків мобілізації та воєнного стану на 90 діб до 23 серпня.

Раніше Главред повідомляв, кого призвали до ЗСУ в першу і другу черги:

резерв першої черги - це колишні військовослужбовці віком до 40 років, які мають бойовий досвід і відслужили в армії за контрактом або в одній з хвиль мобілізації (в основному учасники АТО);

резерв другої черги - військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.

Нещодавно ми розповідали про те, хто не потрапить під призов під час нової хвилі мобілізації. Детальніше можна прочитати ТУТ.

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