В Україні до 23 серпня продовжили загальну військову мобілізацію

Мобілізацію в Україні продовжили на три місяці / УНІАН

Верховна Рада підтримала законопроект про продовження загальної військової мобілізації на території України. У ЗСУ призиватимуть ще 90 днів - до 23 серпня. Рішення підтримали 300 народних депутатів. Також в країні ще на 3 місяці продовжили воєнний стан. "За" проголосували 320 парламентаріїв.

У неділю, 22 травня, Рада проголосувала за законопроект №7390 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації", який було внесено до парламенту президентом Володимиром Зеленським.

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Загальна військова мобілізація триватиме ще 90 днів - вона діятиме до 23 серпня 2022 року. Проголосували за рішення 300 народних обранців.

Крім того, Верховна Рада продовжила воєнний стан, який триває з 05:30 25 травня ще на 3 місяці – до 23 серпня.

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Загальна мобілізація в Україну

Президент Росії Володимир Путін вранці 24 лютого оголосив про початок так званої "військової операції" на території України. Фактично Москва розпочала війну проти Києва.

Війська Росії здійснили військове вторгнення зі своєї території, з окупованого Криму та з Білорусі. Почалися ракетні та авіаційні бомбардування об'єктів військової, цивільної та критичної інфраструктури України. Через злочинні дії РФ гинуть люди.

В Україні 25 лютого була оголошена загальна мобілізація. Президент Володимир Зеленський видав указ, який було затверджено Верховною Радою 3 березня. Згідно з рішенням, мобілізація повинна була тривати 90 днів - до 24 травня. Призивають до лав ЗСУ чоловіків від 18 до 60 років. Військові структури поповнюють, в першу чергу, люди з досвідом.

У Міноборони 2 травня заявили, що показники мобілізації в Україні за кількістю та якістю виконані на 100%. Основний етап комплектації проходив наприкінці лютого і на початку березня. У відомстві казали, що незважаючи на виконання плану, мобілізацію можуть продовжити.

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