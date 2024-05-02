Багато поранених дітей: росіяни атакували Харківщину КАБами

Російські окупанти вдарили авіабомбою по цивільній інфраструктурі у місті Дергачі на Харківщині.

https://glavred.net/ukraine/mnogo-ranenyh-detey-rossiyane-atakovali-harkovskuyu-oblast-kabami-10562216.html Посилання скопійоване

Російські окупанти вдарили по Харківщині / Колаж: Главред, фото: Карта повітряних тривог, Міноборони РФ

Російські окупанти підняли у повітря тактичну авіацію. Після цього КАБи полетіли у напрямку Харкова. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

"Харків - укриття! КАБ в напрямку міста!" - йшлося в повідомленні.

Російські окупанти вдарили по Харківщині / фото: скріншот

Після цього у Харківському районі пролунали потужні вибухи. Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов зазначив, що удар був по місту Дергачі. Під обстрілом опинився об'єкт цивільної інфраструктури.

відео дня

"Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі у Дергачах Харківського району. Перевірка профільними службами та ліквідація наслідків триває. До відбою тривоги не покидайте укриттів, можливі повторні удари КАБами", - написав Синєгубов.

Він зазначив, що внаслідок обстрілу постраждали семеро людей, шість з яких - діти.

"Двоє з дітей отримали легкі поранення кінцівок, четверо - середньої тяжкості. Усі потерпілі госпіталізовані. 75-річному чоловіку надали допомогу на місці", - додав Синєгубов.

Удари Росії по Харкову - останні новини

Війська РФ 22 квітня завдали удару по телевежі в Харкові, сказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Унаслідок ворожого удару по інфраструктурному об'єкту фіксувалися перебої із сигналом цифрового телебачення.

24 квітня РФ обстріляла ракетами житловий комплекс у Харкові. Прильоти були по Шевченківському району міста. Ворог атакував ракетами С-300.

29 квітня окупанти атакували Харків коригованими авіабомбами. Було зафіксовано приліт у зону житлової забудови. Частково пошкоджено багатоповерхівку.

Повторний наступ РФ на Харків - прогнози Росія намагається знищити Харків своїми бомбами, дронами та ракетами. Ворог уже збирає сили для наступу на місто. Про це заявив ветеран АТО Євген Дикий. При цьому він вважає, що у ворога зараз немає сил, щоб здійснити цей наступ на Харків. Генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко також вважає, що росіяни не мають сил для ефективного наступу на Харків з подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь. За словами майора Нацгвардії Олексія Гетьмана, російські окупанти планують взяти Харків в облогу, уникаючи прямого удару "в лоб". Росія має намір захопити Харків, а її війська можуть наблизитися до Києва влітку. Однак, Збройні Сили України та Генштаб роблять усе можливе, щоб цього уникнути. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США, генерал Бен Годжес.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред