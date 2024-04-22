Потужний вибух і стовп диму: з'явилося відео 'прильоту' по телевежі в Харкові

Унаслідок удару по об'єкту телевізійної інфраструктури в Харкові є перебої із сигналом цифрового телебачення.

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Російські окупанти вдарили по телевежі в Харкові / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Telegram

Російські окупанти атакували Харків. У Повітряних силах попереджали про загрозу застосування ворогом балістики.

Згодом у місті прогримів потужний вибух. Над Харковом у небо здійнявся стовп диму.

Російські окупанти вдарили по телевежі в Харкові / фото: скріншот

Мер міста Ігор Терехов зазначив, що окупанти били по інфраструктурному об'єкту.

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"Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється", - написав він.

Російські окупанти вдарили по телевежі в Харкові / фото: скріншот

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов заявив, що російські окупанти вдарили по телевізійній вишці. Жертв вдалося уникнути, тому що люди на той момент перебували в укритті.

"На цю хвилину є перебої з сигналом цифрового телебачення. Тому вкотре звертаємося до громадян: довіряйте тільки офіційним джерелам інформації", - написав Синєгубов.

Російські окупанти вдарили по телевежі в Харкові / фото: скріншот

У Мережі з'явилося відео, на якому було зафіксовано сам момент удару по вежі і падіння її частини.

Дивіться відео удару по телевізійній вежі в Харкові:

Російські окупанти вдарили по телевежі в Харкові / фото: скріншот

Харківська обласна прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни. Повідомляється, що окупанти вдарили по вежі ракетою Х-59.

Пізніше з'явилося відео з місця падіння вежі. На кадрах видно, що величезна її частина впала в безлюдному місці на дерева.

Дивіться відео з місця падіння вежі в Харкові:

Російські окупанти вдарили по телевежі в Харкові / фото: скріншот

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Нагадаємо, вдень 11 квітня, у Харкові прогриміли потужні вибухи. Окупанти атакували місто ракетами. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив "приліт", а після нього в місті сталося ще кілька вибухів.

Також мер Харкова Ігор Терехов розповів про наслідки російської атаки 11 квітня. Окупанти завдали ударів по енергетичній інфраструктурі міста, що призвело до складної ситуації з електропостачанням. Унаслідок атаки є руйнування будинків.

Окрім цього, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що відбулося щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі Харкова та області. На щастя, постраждалих немає.

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