УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Потужний вибух і стовп диму: з'явилося відео "прильоту" по телевежі в Харкові

Ангеліна Підвисоцька
22 квітня 2024, 18:09оновлено 22 квітня, 20:12
Унаслідок удару по об'єкту телевізійної інфраструктури в Харкові є перебої із сигналом цифрового телебачення.
вибух у Харкові
Російські окупанти вдарили по телевежі в Харкові / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Telegram

Російські окупанти атакували Харків. У Повітряних силах попереджали про загрозу застосування ворогом балістики.

Згодом у місті прогримів потужний вибух. Над Харковом у небо здійнявся стовп диму.

Потужний вибух і стовп диму: з'явилося відео 'прильоту' по телевежі в Харкові
Російські окупанти вдарили по телевежі в Харкові / фото: скріншот

Мер міста Ігор Терехов зазначив, що окупанти били по інфраструктурному об'єкту.

відео дня

"Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється", - написав він.

Потужний вибух і стовп диму: з'явилося відео 'прильоту' по телевежі в Харкові
Російські окупанти вдарили по телевежі в Харкові / фото: скріншот

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов заявив, що російські окупанти вдарили по телевізійній вишці. Жертв вдалося уникнути, тому що люди на той момент перебували в укритті.

"На цю хвилину є перебої з сигналом цифрового телебачення. Тому вкотре звертаємося до громадян: довіряйте тільки офіційним джерелам інформації", - написав Синєгубов.

Потужний вибух і стовп диму: з'явилося відео 'прильоту' по телевежі в Харкові
Російські окупанти вдарили по телевежі в Харкові / фото: скріншот

У Мережі з'явилося відео, на якому було зафіксовано сам момент удару по вежі і падіння її частини.

Дивіться відео удару по телевізійній вежі в Харкові:

удар по вишці в Харкові
Російські окупанти вдарили по телевежі в Харкові / фото: скріншот

Харківська обласна прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни. Повідомляється, що окупанти вдарили по вежі ракетою Х-59.

  • Ракетний удар по Харкову 22 квітня
    Ракетний удар по Харкову 22 квітня фото: Нацполіція України
  • Ракетний удар по Харкову 22 квітня
    Ракетний удар по Харкову 22 квітня фото: Нацполіція України
  • Ракетний удар по Харкову 22 квітня
    Ракетний удар по Харкову 22 квітня фото: Нацполіція України
  • Ракетний удар по Харкову 22 квітня
    Ракетний удар по Харкову 22 квітня фото: Нацполіція України
  • Ракетний удар по Харкову 22 квітня
    Ракетний удар по Харкову 22 квітня фото: Нацполіція України

Пізніше з'явилося відео з місця падіння вежі. На кадрах видно, що величезна її частина впала в безлюдному місці на дерева.

Дивіться відео з місця падіння вежі в Харкові:

удар по вишці в Харкові
Російські окупанти вдарили по телевежі в Харкові / фото: скріншот

Удари РФ по Харкову - останні новини по темі

Нагадаємо, вдень 11 квітня, у Харкові прогриміли потужні вибухи. Окупанти атакували місто ракетами. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив "приліт", а після нього в місті сталося ще кілька вибухів.

Також мер Харкова Ігор Терехов розповів про наслідки російської атаки 11 квітня. Окупанти завдали ударів по енергетичній інфраструктурі міста, що призвело до складної ситуації з електропостачанням. Унаслідок атаки є руйнування будинків.

Окрім цього, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що відбулося щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі Харкова та області. На щастя, постраждалих немає.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Харкова Харківська область вторгнення Росії вибух
Реклама

Головне за день

Байден розкрив деталі нових поставок: Зеленський про подробиці важливої розмови

Байден розкрив деталі нових поставок: Зеленський про подробиці важливої розмови

20:42 Україна
Снаряди для ЗСУ: Боррель назвав терміни перших поставок в Україну

Снаряди для ЗСУ: Боррель назвав терміни перших поставок в Україну

19:50 Світ
Погода почне змінюватися: синоптик сказала, коли прийде потепління

Погода почне змінюватися: синоптик сказала, коли прийде потепління

19:34 Синоптик
Всі головні новини

Популярне

Стопами бабусі: онук Пугачової показав свою позицію і довів росіян до істерики 7461

Стопами бабусі: онук Пугачової показав свою позицію і довів росіян до істерики

Закон про мобілізацію в Україні: у Раді розкрили, чого очікувати через півроку 4883

Закон про мобілізацію в Україні: у Раді розкрили, чого очікувати через півроку

З духом гнильці : путініст Галкін злетів з котушок і налетів на Пугачову 4582

"З духом гнильці": путініст Галкін злетів з котушок і налетів на Пугачову

Погано з 1989 року : запухла Тетяна Овсієнко зізналася, чому має такий вигляд 2759

"Погано з 1989 року": запухла Тетяна Овсієнко зізналася, чому має такий вигляд

Останні новини

20:52

За цей рецепт вас носитимуть на руках: шикарний салат за хвилину

20:52

Росія не зможе окупувати Часів Яр до 9 травня: ворог зосередив удар на двох напрямках

20:42

Байден розкрив деталі нових поставок: Зеленський про подробиці важливої розмови

20:33

Атака на телевежу в Харкові: як мешканці регіону можуть дивитися українське телебачення

20:04

"Я його не впізнала": Огнєвіч розкрила деталі військової служби-тата пенсіонера

Андрій Золотарьов: Мирний план Китаю – за рахунок України на користь МосквиАндрій Золотарьов: Мирний план Китаю – за рахунок України на користь Москви
19:55

Після цього робота ТЦК: у ЗСУ попередили, що тільки законом про мобілізацію не обійдеться

19:50

Снаряди для ЗСУ: Боррель назвав терміни перших поставок в Україну

19:34

Погода почне змінюватися: синоптик сказала, коли прийде потепління

19:10

Як працює ракета-перехоплювач в системі ППОПогляд

Реклама
19:09

Пекін на боці Москви: розкрито позицію Китаю щодо війни в Україні

18:34

Росія заявила про захоплення Новомихайлівки: у ЗСУ спростовують

18:17

Окупанти просуваються вперед: Умеров назвав причину успішних дій ворога

18:16

"З духом гнильці": путініст Галкін злетів з котушок і налетів на Пугачову

18:09

Потужний вибух і стовп диму: з'явилося відео "прильоту" по телевежі в ХарковіФотоВідео

17:36

Депутати ВР закликали Нобелівський комітет виключити вірменського проксі Кремля з номінантів на премію миру

17:23

РФ кидає всі сили на штурм: Зеленський розкрив головну небезпеку на фронті

17:18

Убивство поліцейського: підозрюваних відправили за ґрати - що вони говорили в судіВідео

17:05

Пішов проти Меган Маркл: принц Гаррі вирішив долю своїх дітей

17:04

Німеччина зірвала поставку Україні бронемашин MRAP: у Bild розкрили справжню причину

16:49

Ядерна зброя в Польщі: Захарова пригрозила Варшаві прямим ударом

Реклама
16:48

Літнього перемир'я не буде: Зеленський твердо відповів на пропозицію Макрона

16:44

Вагітна четвертим дружина 64-річного Тігіпка показала рідкісне фото з політиком

16:19

Полк десантників кинули на штурм: у ЗСУ розповіли про підкріплення на сході

16:09

Як поливати кімнатні рослини: жінка назвала помилку, яка є "смертним вироком"

16:04

Окупанти хочуть оточити Часів Яр: військовий розкрив загрозу на трьох напрямках

16:00

"Молоді люди сьогодні потрібні": Зеленський розповів, навіщо знижувати вік мобілізаціїВідео

15:59

Тільки найуважніший побачить леопарда в джунглях за 8 секунд: складна загадка

15:51

Знову не в ті двері: Філіп Кіркоров "вислужився" перед диктатором Путіним

15:37

Зеленський про французькі війська в Україні: Я тільки "за"

15:34

Вустами немовляти: 7-річна донька Гордона і Бацман жорстко вилаяла Путіна і РФ

15:16

Кома і болісна летальна хвороба: росЗМІ розкрили страшний діагноз Кадирова

15:12

Чому мало українців від 18+ до 30+: учений пояснив і дав песимістичний прогноз

14:57

Ядерна зброя НАТО в Польщі: Дуда видав серйозну заяву

14:56

У чому різниця між червоною, білою та жовтою цибулею: де яку використовувати

14:49

Влітку будуть "казкові" квіти: 3 рослини, які потрібно обов'язково обрізати навесні

14:33

Частину областей накриють заморозки: синоптик попередила про небезпечну погоду

14:19

Мирні переговори з РФ: коли Україну можуть починати підштовхувати до компромісу

14:11

"Померли клітини мозку, але співає відмінно": дружина співака-путініста Носкова видала маячню

14:10

"Він повернувся": у популярної української ведучої рецидив онкології

13:53

2 фактори вплинуть на подальшу ситуацію в Україні: Золотарьов озвучив прогноз

Реклама
13:51

Стопами бабусі: онук Пугачової показав свою позицію і довів росіян до істерики

13:26

Як правильно заварювати чай: експерт назвав поширені помилки, які псують напій

13:07

Політолог пояснив, чому Сі Цзіньпін заговорив про "мир в Україні"

12:59

Правоохоронні органи вже другий рік не можуть нічого зробити з рейдерською атакою на GNT Group – експерт

12:42

Що зробити, щоб не пітнів бачок унітазу: як упоратися з неприємною ситуацією

12:33

"Проросійські сили досі є в Україні": Буданов заявив про небезпечну операцію Кремля

12:24

Григорій Лепс зробив інтимну пластику і поскаржився на зменшення в розмірах

12:20

"Так, як за чоловіка": Олена Кравець зробила зізнання, як вона хвилюється за Володимира Зеленського

12:20

Як позбутися мух у помешканні: експерт назвав найкращі народні засоби

12:00

Така закуска на Великдень 2024 затьмарить усіх: ідеальний рецепт за 7 хвилинВідео

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЦерковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти