Мир в обмін на території України: Зеленський поставив крапку в скандальному 'зливі'

Україні потрібен справжній, справедливий мир і гарантований захист від війни, переконаний президент.

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Володимир Зеленський прокоментував ймовірний сценарій завершення війни / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 1 окрема танкова Сіверська бригада

Президент Володимир Зеленський зробив заяву на тлі публікацій про те, що Україні нібито пропонують план припинення війни з відмовою від окупованих країною-агресором РФ територій.

Як наголосив він під час вечірнього звернення, надійний мир в Україні можливий винятково на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом або територіями.

"Усе, що зазначено в Плані (перемоги - ред.) абсолютно реально для наших партнерів. Є у світі цей ресурс, ресурс посилення, який дасть змогу рухатися вперед за "формулою миру". Саме в цьому наша мета, наше завдання - гарантувати Україні надійний мир, тривалу безпеку", - зазначив глава держави.

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Він також переконаний, що це можливо здійснити винятково на засадах міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями - саме так, як передбачено "Формулою миру".

"Україні потрібен мир справжній, справедливий, гарантований захист від війни. Це можливо на сильних позиціях, тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно об'єднані. Саме для цього ми працюємо. Дякую всім, хто нам допомагає, хто готовий зробити наступний тиждень багато в чому історичним", - додав Зеленський.

Що таке план перемоги Зеленського? План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.



За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

Раніше видання Financial Times написало про те, що Україна і західні партнери нібито обговорюють компроміс, за яким Київ може отримати членство в НАТО, а Москва збереже де-факто, але не де-юре контроль над окупованими територіями. Понад 18 місяців у зовнішньополітичних колах обговорюється "західнонімецька модель" для України, пишуть журналісти.

Нагадаємо, як написала Financial Times, українські чиновники нібито стали більш відкритими під час обговорення припинення вогню, навіть якщо російські війська залишаться на частині української території. Видання стверджує, що новий очільник МЗС України Андрій Сибіга під час поїздки до США обговорював потенційні компромісні рішення і був більш прагматичним під час обговорення можливості переговорів за принципом "земля в обмін на безпеку".

Раніше повідомлялося про те, що канцлер Олаф Шольц вирішив відновити переговори з Володимиром Путіним. Олаф Шольц може першим із західних лідерів відновити прямий контакт із Володимиром Путіним.

/ Инфографика: Главред

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