Місце основного удару російських сил вже визначено, - полковник ЗСУ

Місце основного удару російських сил вже визначено / Колаж фото Reuters, 10-а гірсько-штурмова бригада

Російські окупанти активно готуються до оборони на Лівобережжі Херсонської області, але й планують завдати ударів на інших напрямках.

Полковник запасу, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан у коментарі 24 каналу зазначив, що російські загарбники не втрачають надії змінити ситуацію на фронті на свою користь.

За його словами, окупанти готуються до наступальної операції на Сході України.

"Місце основного удару російських сил вже визначено. Росіяни останні кілька місяців намагаються здійснити наступальні дії на лінії Донецького фронту. Це ділянка понад 100 кілометрів – від Вугледара до Білогорівки під Лисичанськом", - розповів Світан.

Він зазначив, що українські війська в цьому районі стримують тиск ворога, проводячи маневрову оборону. Також українські підрозділи в Донецькій області будуть посилені частинами, які звільнилися з правого берега Дніпра в Херсонській області.

Звільнення Херсона

9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні були підірвані мости. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Вже 11 листопада народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що українські військові перебувають у Херсоні. На це натякнув і глава офісу президента Андрій Єрмак. У центрі міста зібралися місцеві жителі, вони тримали в руках українські прапори.

Пізніше в українській розвідці офіційно підтвердили, що Херсон переходить під контроль Збройних сил України.

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