Атака на Херсон: окупанти вночі влучили у багатоповерхівку

Наслідки обстрілу Херсона окупантами у ніч на 19 листопада/ Telegram

Російські загарбники у ніч на суботу, 19 листопада, вдарили по деокупованому Херсону. Вони влучили у багатоповерхівку.

Будинок був пошкоджений через обстріл з боку загарбників. Про це повідомив місцевий Telegram-канал.

Місцеві жителі повідомляють, що "приліт" у багатоповерхівку був вночі.

Як видно на оприлюднених фото, кілька квартир, розташованих на верхніх поверхах, практично повністю зруйновані. У сусідніх квартирах повилітали вікна.

Херсонський журналіст Костянтин Риженко повідомив, що вибухи у місті лунали близько 3 години ночі. Він зазначив, що обстріли можуть вестися з тимчасово окупованих Олешок.

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У зведенні Генштабу ЗСУ повідомляли, що окупанти обстрілювали правобережжя Херсонщини і, зокрема, Херсон з танків та артилерії.

Звільнення Херсонської області від окупантів

Раніше аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що ЗСУ мають всі шанси звести нанівець всі зусилля російських окупантів по утриманню оборони на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Західні аналітики вірять, що ЗСУ завадять зміцненню оборони росіян на окупованій частині Херсонщини, оскільки ті там вкрай вразливі.

Нагадаємо, в Міноборони Британії зазначали, що російські окупанти після відступу з Херсону і правобережжя Херсонської області проходять доукомплектацію і перегрупування. Частину з них, ймовірно, перекинуть на підкріплення російських військ під Бахмутом, а частина залишиться на півдні. Росіяни готуються до прориву ЗСУ і будують укріплення за 60 км вглиб фронту.

Генерал Микола Маломуж зазначав, що визволення Херсона – це стратегічна перемога України на півдні та свого роду перелом у війні, який відкрив перед Збройними силами перспективу для подальших ефективних дій.

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