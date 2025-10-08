Місцеві вибори в Україні під час війни: Рада прийняла остаточне рішення

Постанова стосується сільських, міських, районних, обласних рад та голів.

Чи проводитимуть місцеві вибори в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

У середу, 8 жовтня, Верховна Рада на засіданні прийняла постанову №14031 про безперервність функціонування представницьких органів місцевого самоврядування. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Відомо, що мова йде про сільські, селищні, міські, районні, обласні ради, а також про сільських, селищних і міських голів.

Так, документ пропонує:

визнати, що організація підготовки та проведення місцевих виборів із дотриманням національного законодавства, європейських стандартів демократичних виборів є неможливими в умовах військової агресії РФ проти України;

наголосити, що відповідальність за неможливість своєчасної організації підготовки та проведення місцевих виборів несе Росія;

констатувати, що стале функціонування органів місцевого самоврядування та здійснення ними повноважень, є обов’язковими умовами дотримання принципу безперервності влади, забезпечення правопорядку, національної безпеки, оборони держави та життєдіяльності територіальних громад.

Постанова підтверджує, що сільські, селищні, міські, районні та обласні ради, а також сільські, селищні та міські голови продовжують виконувати свої повноваження, крім тих, чиї повноваження достроково припинені.

Зазначається, що після завершення збройної агресії РФ і скасування воєнного стану місцеві вибори проводитимуться відповідно до Конституції, Виборчого кодексу та законів України.

Проведення виборів в Україні

Нардеп, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський раніше заявляв, що на сьогоднішній день в Україні діє заборона проводити вибори під час режиму воєнного стану.

Він наголосив, що старт виборам може дати указ президента про скасування цього правового режиму, якщо його підтримає парламент.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що не має наміру залишатися на своїй посаді в мирний час. Провести вибори президента він готовий у тому разі, якщо буде підписано угоду про припинення вогню.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук говорив, що народні депутати вже неофіційно працюють над перехідним законопроєктом, який регламентуватиме проведення перших виборів після завершення бойових дій.

Крім того, заступник голови ЦВК Сергій Дубовик раніше повідомляв, що місцеві вибори можуть відбутись 30 жовтня лише за дозволу Верховної Ради.

Про джерело: Верховна Рада України Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

