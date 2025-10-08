Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Місцеві вибори в Україні під час війни: Рада прийняла остаточне рішення

Марія Николишин
8 жовтня 2025, 14:22
887
Постанова стосується сільських, міських, районних, обласних рад та голів.
Місцеві вибори в Україні під час війни: Рада прийняла остаточне рішення
Чи проводитимуть місцеві вибори в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • Рада прийняла постанову № 14031 про безперервність влади
  • Місцеві вибори під час війни проводитись не будуть

У середу, 8 жовтня, Верховна Рада на засіданні прийняла постанову №14031 про безперервність функціонування представницьких органів місцевого самоврядування. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Відомо, що мова йде про сільські, селищні, міські, районні, обласні ради, а також про сільських, селищних і міських голів.

відео дня

Так, документ пропонує:

  • визнати, що організація підготовки та проведення місцевих виборів із дотриманням національного законодавства, європейських стандартів демократичних виборів є неможливими в умовах військової агресії РФ проти України;
  • наголосити, що відповідальність за неможливість своєчасної організації підготовки та проведення місцевих виборів несе Росія;
  • констатувати, що стале функціонування органів місцевого самоврядування та здійснення ними повноважень, є обов’язковими умовами дотримання принципу безперервності влади, забезпечення правопорядку, національної безпеки, оборони держави та життєдіяльності територіальних громад.

Постанова підтверджує, що сільські, селищні, міські, районні та обласні ради, а також сільські, селищні та міські голови продовжують виконувати свої повноваження, крім тих, чиї повноваження достроково припинені.

Зазначається, що після завершення збройної агресії РФ і скасування воєнного стану місцеві вибори проводитимуться відповідно до Конституції, Виборчого кодексу та законів України.

Проведення виборів в Україні

Нардеп, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський раніше заявляв, що на сьогоднішній день в Україні діє заборона проводити вибори під час режиму воєнного стану.

Він наголосив, що старт виборам може дати указ президента про скасування цього правового режиму, якщо його підтримає парламент.

Вибри в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що не має наміру залишатися на своїй посаді в мирний час. Провести вибори президента він готовий у тому разі, якщо буде підписано угоду про припинення вогню.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук говорив, що народні депутати вже неофіційно працюють над перехідним законопроєктом, який регламентуватиме проведення перших виборів після завершення бойових дій.

Крім того, заступник голови ЦВК Сергій Дубовик раніше повідомляв, що місцеві вибори можуть відбутись 30 жовтня лише за дозволу Верховної Ради.

Читайте також:

Про джерело: Верховна Рада України

Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Верховна Рада місцеві вибори новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський назвав мету України у війні та розкрив новий наказ окупантам

Зеленський назвав мету України у війні та розкрив новий наказ окупантам

15:54Політика
Путін відкрито визнав провал окупантів в Україні: ЗМІ вказали на важливу деталь

Путін відкрито визнав провал окупантів в Україні: ЗМІ вказали на важливу деталь

14:38Війна
Місцеві вибори в Україні під час війни: Рада прийняла остаточне рішення

Місцеві вибори в Україні під час війни: Рада прийняла остаточне рішення

14:22Україна
Реклама

Популярне

Більше
Чи можна офіційно жити на дачі в Україні - поставлено крапку в питанні

Чи можна офіційно жити на дачі в Україні - поставлено крапку в питанні

Все різко змінилось: НБУ дав новий курс валют на 8 жовтня

Все різко змінилось: НБУ дав новий курс валют на 8 жовтня

Як буде українською "іменинник": відповідь, яка здивує багатьох

Як буде українською "іменинник": відповідь, яка здивує багатьох

Путін відкрито визнав провал окупантів в Україні: ЗМІ вказали на важливу деталь

Путін відкрито визнав провал окупантів в Україні: ЗМІ вказали на важливу деталь

У США бояться, що Україна вийде з поля контролю, якщо дадуть їй "Томагавки" - Axios

У США бояться, що Україна вийде з поля контролю, якщо дадуть їй "Томагавки" - Axios

Останні новини

15:54

Зеленський назвав мету України у війні та розкрив новий наказ окупантам

15:42

Одна звичка спустошить гаманець: що не варто робити водіям в заторіВідео

15:24

У РФ істерять через передачу Україні Tomahawk і погрожують США "наслідками"

15:15

Триває з минулого століття: найдовша гра потрапила до Книги рекордів ГіннесаВідео

14:38

Путін відкрито визнав провал окупантів в Україні: ЗМІ вказали на важливу деталь

Путін застосує ядерну зброю, коли зрозуміє, що не може інакше виграти війну - БондарєвПутін застосує ядерну зброю, коли зрозуміє, що не може інакше виграти війну - Бондарєв
14:23

Шикарний яблучний пиріг - нереально простий рецептВідео

14:22

Місцеві вибори в Україні під час війни: Рада прийняла остаточне рішення

14:01

У Києві відбудеться масштабний професійний захід для комунікаційного ринку "У дзеркалі реальності"

14:01

"Я була в шлюбі 20 років": оголосили ще одну учасницю шоу "Холостяк"

Реклама
13:59

Нерухомість у Франції і податкові зловживання: журналіст опублікував розслідування про махінації Гетманцева

13:57

Біблійна рослина в Україні: де садівники вирощують унікальну квіткуВідео

13:45

Гороскоп на завтра 9 жовтня: Дівам - непорозуміння, Водоліям - хороші новини

13:35

Температура буде нижчою за +10 градусів: українців попередили про серйозні опади

13:29

"Напруженість зростатиме": розкрито плани Путіна на найближчі піврокуВідео

12:54

Після удару ЗСУ: в Криму третю добу палає нафтобаза, люди тікають з міста

12:52

"Можна забути про сім'ю і спадщину": путініст Петросян посварився з дружиною

12:49

У РФ поставили хрест на підсумках саміту на Алясці та відмовилися завершувати війну

12:30

Удари Tomahawk і блекаут у Москві: як ЗСУ повалити Путіна - Жданов

12:11

"За що ви так": Наталії Могилевській висунули звинувачення

11:54

Зачистили позиції РФ і відкинули ворога: деталі операції спецсил ЗСУ біля Куп'янська

Реклама
11:45

Значення дивує й досі: як в Україні з’явилось слово "пантелик"Відео

11:36

"Просто балаканина": Жданов сказав, коли Україна реально може отримати Tomahawk

11:25

Податкові втрати та ризики для бізнесу: що передбачає новий тютюновий закон

11:10

Tomahawk проти Кремля: розкрито стратегію тиску Трампа на Путіна

11:05

На українців чекає перерахунок пенсій: коли і на скільки зростуть виплати

11:04

Китайський гороскоп на завтра 9 жовтня: Бикам - обман, Півням - занепокоєння

10:53

РФ змінила тактику: названо області, де світло можуть вимикати на кілька днів

10:02

"Погасити Москву": експерт сказав, яким має бути наступний етап війни

09:56

Знаменна зустріч: фронтмент гурту Anothers розкрив важливий секрет нової пісні

09:49

Збирають дощову воду: в ISW сказали, де ЗСУ відрізали окупантів від постачання

09:40

Війська Путіна просунулися у двох областях: у DeepState розкрили деталі

09:34

Уже все сталося: Володимир Бражко засвітив обручку

09:30

Завжди прийдуть на допомогу: п'ять найщедріших знаків зодіаку

09:24

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 жовтня (оновлюється)

09:00

Ямальський хрест і склади від Москви до Уралу: Жданов – про те, що Україна винесе новою зброєю США

08:35

Tomahawk для України від Трампа: у Британії дізналися, що чекає на Путіна і Москву

08:32

Росіяни обрали нову тактику блекаутуПогляд

08:32

Карта Deep State онлайн за 8 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:24

РФ атакувала Україну дронами: спалахнули пожежі, поїзди УЗ їдуть із затримкоюФото

07:49

Час грає на Україну: ЗСУ можуть виграти у війні з РФ - The Atlantic

Реклама
07:29

Як видалити застиглий суперклей: простий, але забутий спосібВідео

06:37

Ердоган обговорив із Путіним мир в Україні: що відомо

06:20

Чи можна офіційно жити на дачі в Україні - поставлено крапку в питанніВідео

06:10

Про китайські супутники над Львовом: що відомоПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці мами із сином за 51 секунду

05:20

Як правильно сказати "затишний" українською: ви можете бути здивованіВідео

04:14

У Тіни Кароль вкрали найцінніше: у крадіжці замішана конкуренткаВідео

03:30

Як з одного куща лаванди виростити 20 нових: секрети розмноження чагарнику

02:24

В Україні водіям-порушникам нараховуватимуть штрафні бали - що відомоВідео

01:44

Блекаут у Росії стає реальністю: експерт розкрив "слабкий вузол" Кремля

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт Міддлтон
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти