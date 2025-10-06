Електросамокати на паузі: Рада готує обмеження для керманичів двоколісних

Верховна Рада планує легалізувати електросамокати та визначити правила руху для різних вікових груп.

Місцева влада отримує право визначати зони, де пересування на електротранспорті буде заборонено

Народні депутати підготували законопроєкт, який регламентує використання персонального електротранспорту в Україні. Документ визнає електросамокати, моноколеса та сігвеї повноцінними учасниками дорожнього руху, забороняє їм рух тротуарами та вводить окремий дорожній знак.

Про це в коментарі Forbes Ukraine розповів депутат від фракції "Слуга народу" та один із авторів законопроєкту Олександр Горенюк. Головне завдання документа – "легалізувати використання електросамокатів та зробити правила зрозумілими для всіх учасників руху".

Правила руху за віковими групами

Діти до 7 років можуть їздити тротуарами лише під наглядом дорослих.

Від 7 до 14 років – рух дозволено на тротуарах, велодоріжках, у дворах, парках і скверах.

З 14 років – їзда можлива лише по велодоріжках або, за їх відсутності, по краю проїжджої частини.

Зони обмежень та нові дорожні знаки

Місцева влада зможе визначати зони, де рух електросамокатів заборонений, за допомогою нового знака "Рух електросамокатів заборонено".

Потреба у законодавчому врегулюванні підтверджується статистикою: за дев’ять місяців 2025 року поліція зафіксувала 1 144 ДТП за участю електросамокатів та інших легких електрозасобів, внаслідок яких загинули 14 осіб, а 765 отримали травми.

Зміни порівняно з першим читанням

У законопроєкті прибрали норми про жорстке обмеження швидкості, обов’язкові шоломи та світлоповертачі, які надалі визначатимуться підзаконними актами.

Нові правила в Україні набудуть чинності через три місяці після опублікування закону, але документ ще має пройти друге читання в парламенті.

