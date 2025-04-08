Вибори в Україні можуть відбутись у жовтні, але є нюанс - ЦВК

Росія в будь-який момент може застосувати свою балістику.

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Коли відбудуться вибори в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

Будь-які вибори під час воєнного стану заборонені

Для проведення виборів потрібно змінювати законодавство

Останнє слово за народними депутатами України

Місцеві вибори можуть відбутись 30 жовтня лише за дозволу Верховної Ради. Про це розповів заступник голови ЦВК Сергій Дубовик в ефірі Ранок.LIVE.

За його словами, будь-які вибори під час воєнного стану заборонені, тож потрібно змінювати законодавство.

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"Є практична оцінка та юридична оцінка. Що стосується юридичної оцінки, то на сьогоднішній день діє законодавство України про воєнний стан, де прямо заборонений будь-який вид виборів. Треба змінити законодавство про воєнний стан", - наголосив він.

Говорячи про можливість чи неможливість проведення виборів, він зауважив, що територія України перебуває під постійним вогневим ураженням.

"Ми не знаємо, де країна-агресор захоче застосувати свою балістику", - каже Дубовик.

Заступник голови ЦВК також додав, що потрібно скасувати або змінити положення законодавства про воєнний стан.

"Що стосується місць проведення виборів, так було і раніше, якщо ви пам’ятаєте, Верховна Рада приймала рішення про неможливість проведення виборів на тих чи інших територіях. Зокрема, законодавство прямо каже, що на окупованих територіях будь-які види виборів не проводяться. Тому слово за політиками, слово за народними депутатами України", - підсумував він.

Дубовик розповів про можливість проведення виборів - відео:

Проведення виборів в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, видання The Economist писало, що вибори в Україні можуть бути проведені вже у липні, а президент Володимир Зеленський нібито вже скликав нараду з цього питання.

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко підтвердив прихильність фракцій парламенту дотриманню підписаному меморандуму, згідно з яким проведення виборів планується на раніше, ніж через півроку після скасування воєнного стану в Україні.

Крім того, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що в Україні не зможуть провести вибори чи скасувати воєнний стан навіть, якщо рішення про тридцятиденне припинення вогню буде прийняте.

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Що таке ЦВК? Центральна виборча комісія України (ЦВК) є постійним колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції України, законів України і наділений повноваженнями щодо організації підготовки, проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, голів громад, організації всеукраїнського і місцевих референдумів в порядку та в межах, встановлених законами України. ЦВК виконує повноваження окружної виборчої комісії в Закордонному виборчому окрузі, пише Вікіпедія.

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