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Вибори в Україні можуть відбутись у жовтні, але є нюанс - ЦВК

Марія Николишин
8 квітня 2025, 10:16
874
Росія в будь-який момент може застосувати свою балістику.
Вибори в Україні можуть відбутись у жовтні, але є нюанс - ЦВК
Коли відбудуться вибори в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

  • Будь-які вибори під час воєнного стану заборонені
  • Для проведення виборів потрібно змінювати законодавство
  • Останнє слово за народними депутатами України

Місцеві вибори можуть відбутись 30 жовтня лише за дозволу Верховної Ради. Про це розповів заступник голови ЦВК Сергій Дубовик в ефірі Ранок.LIVE.

За його словами, будь-які вибори під час воєнного стану заборонені, тож потрібно змінювати законодавство.

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"Є практична оцінка та юридична оцінка. Що стосується юридичної оцінки, то на сьогоднішній день діє законодавство України про воєнний стан, де прямо заборонений будь-який вид виборів. Треба змінити законодавство про воєнний стан", - наголосив він.

Говорячи про можливість чи неможливість проведення виборів, він зауважив, що територія України перебуває під постійним вогневим ураженням.

"Ми не знаємо, де країна-агресор захоче застосувати свою балістику", - каже Дубовик.

Заступник голови ЦВК також додав, що потрібно скасувати або змінити положення законодавства про воєнний стан.

"Що стосується місць проведення виборів, так було і раніше, якщо ви пам’ятаєте, Верховна Рада приймала рішення про неможливість проведення виборів на тих чи інших територіях. Зокрема, законодавство прямо каже, що на окупованих територіях будь-які види виборів не проводяться. Тому слово за політиками, слово за народними депутатами України", - підсумував він.

Дубовик розповів про можливість проведення виборів - відео:

Вибори в Україні можуть відбутись у жовтні, але є нюанс - ЦВК

Проведення виборів в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, видання The Economist писало, що вибори в Україні можуть бути проведені вже у липні, а президент Володимир Зеленський нібито вже скликав нараду з цього питання.

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко підтвердив прихильність фракцій парламенту дотриманню підписаному меморандуму, згідно з яким проведення виборів планується на раніше, ніж через півроку після скасування воєнного стану в Україні.

Крім того, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що в Україні не зможуть провести вибори чи скасувати воєнний стан навіть, якщо рішення про тридцятиденне припинення вогню буде прийняте.

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Що таке ЦВК?

Центральна виборча комісія України (ЦВК) є постійним колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції України, законів України і наділений повноваженнями щодо організації підготовки, проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, голів громад, організації всеукраїнського і місцевих референдумів в порядку та в межах, встановлених законами України. ЦВК виконує повноваження окружної виборчої комісії в Закордонному виборчому окрузі, пише Вікіпедія.

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