'Сигнал від президента': нардеп назвав умову проведення виборів в Україні

Старт виборам може дати указ президент про скасування воєнного стану.

Умови проведення виборів в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

Наразі в Україні діє заборона проводити вибори

Вибори відбудуться після скасування режиму воєнного стану

Для проведення виборів необхідно ухвалити новий окремий закон

На сьогоднішній день в Україні діє заборона проводити вибори під час режиму воєнного стану. Про це сказав нардеп, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв’ю Radio NV.

За його словами, старт виборам може дати указ президента про скасування цього правового режиму, якщо його підтримає парламент.

"Є на сьогоднішній день чіткі заборони - в законі про правовий режим воєнного стану - про заборону проведення виборів. Більше того, в Конституції є імперативна норма, яку ми не можемо змінити, що у разі завершення строку повноважень парламенту під час дії правового режиму воєнного стану, її повноваження продовжуються до набрання повноважень Верховною Радою, яка обрана на перших виборах після скасування правового режиму воєнного стану", - наголосив він.

На його думку, президент Володимир Зеленський, коли говорив про можливість виборів, мав на увазі, що після перемир'я буде скасування правового режиму воєнного стану і вже потім організація та проведення виборів.

"Сигнал для парламенту, який може поступити від президента, це, напевно, указ про скасування правового режиму воєнного стану. Без цього указу, який має бути затверджений парламентом, і для цього необхідно 226 голосів, жодних виборчих процесів початися в принципі не може", - сказав Веніславський.

Він також додав, що для проведення "повоєнних" виборів з дотриманням всіх принципів, норм Конституції, виборчого права і міжнародних виборчих стандартів, також необхідно ухвалити новий окремий закон.

Умови для проведення виборів

Президент України Володимир Зеленський раніше говорив, що в Україні можуть відбутися вибори, але за умови, якщо вдасться забезпечити перемир’я та належний рівень безпеки.

"Ми готові. Якщо буде перемир'я, навіть якщо це складно згідно з нашою Конституцією", - наголосив він.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, робота над законопроєктом щодо виборів в Україні ведеться вже тривалий час за участю представників ЦВК і міжнародних партнерів.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук говорив, що народні депутати вже неофіційно працюють над перехідним законопроєктом, який регламентуватиме проведення перших виборів після завершення бойових дій.

Про персону: Федір Веніславський Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія. Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

