Зеленський сказав, коли піде у відставку і попросить Раду оголосити вибори президента

Володимир Зеленський стверджує, що не має наміру залишатися на своїй посаді в мирний час.

Володимир Зеленський готовий провести вибори в разі режиму тиші / Колаж: Главред, фото: ОП

Коротко:

Зеленський готовий піти у відставку після закінчення війни

У період припинення вогню є шанс провести вибори

Зеленський вважає, що країні може знадобитися лідер із новим мандатом для мирних переговорів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не має наміру залишатися на своїй посаді в мирний час. Провести вибори президента він готовий у тому разі, якщо буде підписано угоду про припинення вогню. Про це він сказав в інтерв'ю політичному аналітику Бараку Равіду в програмі The Axios Show.

На запитання, чи вважає він свою роботу завершеною після закінчення війни, Зеленський відповів, що він "готовий" піти у відставку.

"Моя мета - закінчити війну", - сказав Зеленський.

Він також пообіцяв звернутися до Верховної Ради з проханням про проведення виборів у разі досягнення режиму припинення вогню.

Зеленський зазначив, що безпекова ситуація та Конституція України являють собою виклики. Однак він вважає, що вибори можливі.

На запитання, чи готовий він провести вибори, якщо буде досягнуто угоди про багатомісячне припинення вогню, він відповів "так".

За його словами, під час їхньої зустрічі у вівторок він сказав Трампу, що якщо буде досягнуто припинення вогню, "ми зможемо використовувати цей період часу, і я зможу дати про це сигнал парламенту".

"Під час режиму припинення вогню, я думаю, безпека може дати можливість провести вибори. Це можливо", - сказав Зеленський.

Зеленський заявив, що розуміє, що людям може знадобитися "лідер із новим мандатом" для ухвалення важливих рішень, необхідних для досягнення довгострокового миру.

Водночас президент додав, що проблеми безпеки ускладнять організацію виборів, але вважає, що це можна організувати.

Axios нагадує, що Зеленський здобув переконливу перемогу на виборах 2019 року. Якби не війна, його п'ятирічний термін закінчився б у травні 2024 року.

Варто зазначити, що Конституція України прямо забороняє проведення виборів у період воєнного стану. І навіть якщо це буде подолано, безпекова ситуація вкрай ускладнить логістику. Близько 20% території України окуповано Росією, і мільйони українців стали вимушеними переселенцями.

Як писав Главред, нещодавно Зеленський висловився про доцільність проведення виборів в Україні. За його словами, голосування можна провести за умови, якщо вдасться забезпечити перемир'я і належний рівень безпеки.

"Ми готові. Якщо буде перемир'я, навіть якщо це складно згідно з нашою Конституцією", - заявив президент.

Він уточнив, що це залежатиме від підтримки міжнародних партнерів і наявності гарантій безпеки.

Наприкінці серпня Зеленський заявляв, що виборча тема не повинна розколювати суспільство під час війни.

"Я був би задоволений, якби вибори вже були. Щоб уже закінчити з цією темою, тому що ця тема нічого не дає, окрім бійки і політичних закликів, плакатів тощо", - сказав Зеленський.

Раніше народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки Федір Веніславський заявляв, що робота над законопроєктом щодо виборів в Україні триває вже тривалий час за участю представників ЦВК і міжнародних партнерів.

Коли можуть відбутися вибори в Україні

Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик раніше говорив, що місцеві вибори в Україні можуть відбутися 30 жовтня лише з дозволу Верховної Ради.

Він зазначав, що будь-які вибори під час воєнного стану заборонені, тому потрібно змінювати законодавство.

