Дива трапляються: один із легендарних екскомандирів повернувся з полону

Український захисник врятував важливий корабель від окупантів у 2014.

Додому з російського полону повернулося 84 українці / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, facebook.com/kutiepov

Основне:

Україна та Росія провели обмін полоненими

Додому вдалося повернути екскомандира вже знищеного мінного тральщика "Генічеськ"

У четвер, 14 серпня, додому з російського полону повернулися 84 українці. Серед них старший мічман, колишній командир знищеного окупантами мінного тральщика "Генічеськ" Олександр Бойчук. Саме він врятував цей корабель під час анексії Криму у 2014 році. Про це повідомив військовослужбовець Богдан Кутєпов.

За словами Кутєпова, захисник Маріуполя зник ще в перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Вільний!!! Мого друга, захисника Маріуполя, який зник ще в перші місяці повномасштабки, і якого перший рік взагалі не було в списках живих, але дружина вірила й чекала - нарешті сьогодні звільнили з полону!", - написав військовий.

Він додав, що дружина та сини Олександра Бойчука теж військові.

"Олександр Вʼячеславович Бойчук, легендарний командир єдиного українського мінного тральщика (сьогодні вже розбомбленого), який угнав корабель під час анексії Криму в 2014, повертається додому! Це неймовірна радість! Вірте, всі ті, хто зневірився! Дива трапляються!", - резюмував друг, звільненого з полону захисника України.

Як Бойчук намагався врятувати тральщик

Під час окупації Криму у 2014 році старший мічман тральщика "Генічеськ" Бойчук привів корабель у бойову готовність, коли командир 5-ї бригади надводних кораблів ВМС ЗС України Віталій Звягінцев, який перейшов на бік Росії, наказав усім кораблям пришвартуватися до берега.

Попри наказ командира причалити до берега, екіпаж чинив опір і спробував прорватись із заблокованої бухти озера Донузлав. У той момент в бік кораблів були направлені три кулеметні точки та автоматичні станкові гранатомети, а на тральщику закінчувалися їжа та пальне, розповідають на порталі hromadske.

Наступного ранку Бойчук намагався на кораблі втекти, але екіпаж наздогнав катер зі спецназівцями.

На корабель кинули шумові гранати і зайшли росіяни. Моряки відбивалися шлангами та ланцюгами. Бойчук отримав удар прикладом по голові, впав і відчув ще, як його були ногами.

"Генічеськ" пришвартували на причалі. Усі члени екіпажу зійшли на берег, їх посадили до мікроавтобуса й повезли до Севастополя. А побитого командира тральщика Бойчука без грошей та мобільного телефону залишили.

Пізніше Бойчук зміг зателефонувати дружині та повернутися на підконтрольну Україні територію.

У червні 2022 року тральщик "Генічеськ" був потоплений через ракетний удар російської авіації.

Обмін полоненими - останні новини

Як писав Главред, Україна повернула з російського полону 84 громадян — військових і цивільних. Особливість сьогоднішнього обміну в тому, що вдалося визволити українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення - від 10 до 18 років. Один зі звільнених пробув у неволі 4013 днів - він був поневолений на Донеччині ще в 2014 році.

Напередодні керівник ГУР Кирило Буданов зазначав, що Україна вже готується до проведення нових обмінів.

Попередній обмін відбувся 23 липня. Тоді Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими - додому повернулися українські захисники, які воювали на різних напрямках фронту.

Інші новини:

