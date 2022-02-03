Медикам в Україні підняли зарплати: хто отримав гроші в першу чергу

Зарплати медикам / pixabay

Зарплата медика в Україні підняли з початку 2022 року. Як повідомив народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, в першу чергу, це стосується медичних закладів екстреної та первинної медичної допомоги.

Як зазначає Радуцький, 100% закладів "екстрінки" і 97% - "первинки" вже отримали збільшене фінансування для виплат зарплат за січень поточного року.

За його словами, це дає можливість підняти середній рівень оплати праці лікарям і забезпечити їм мінімальний рівень заробітних плат.

Фінансування медиків

Радуцький додав, що Національна служба охорони здоров'я України перерахувала понад 2 млрд гривень на потреби майже 2 тисяч закладів, що надають первинну медичну допомогу. Установам "екстренки" служба перерахувала 1 млрд гривень.

"Частина співробітників закладів вже отримали гроші за січень, інші отримають їх найближчими днями - також вже розпочато нарахування авансу за лютий", - йдеться в повідомленні.

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Торкнувся Радуцький та інших лікарень: він заявив, що більшість установ, які надають спеціалізовану медичну допомогу, вже уклали договори з НСЗУ на 2022 рік. Виплати коштів від НСЗУ лікарням почнуться з 7 лютого.

Скандал з підвищенням зарплат лікарям

Кабінет Міністрів України 12 січня видав постанову, згідно з яким держава підвищує рівень заробітної плати лікарям та медичному персоналу. Мінімальний оклад доктора, який працює в державному або комунальному медичному закладі повний робочий день, повинен скласти 20 тисяч гривень.

Середній медичний персонал (фахівці з початковим / першим рівнем вищої медосвіти) повинен отримувати мінімум 13 тисяч гривень.

Лікарі первинної ланки, серед яких сімейні лікарі, терапевти і педіатри, зможуть отримувати високі зарплати тільки в тому випадку, якщо їх вибрали більше 70% пацієнтів від необхідної державою квоти (вона становить 1800 осіб).

У тому випадку, якщо доктор або фахівець працює неповний робочий день, оплата праці, згідно з новими вимогами, здійснюється виходячи з відпрацьованого часу.

Однак медичні працівники стверджують, що у зв'язку з нововведеннями їх стали переводити на 0,75 або на половину ставки, а також скорочують штатні одиниці.

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