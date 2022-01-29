УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Де платять найбільше: українців потішили зростанням середньої зарплати

29 січня 2022, 16:49

Аналітики підкреслили, що найвищий рівень зарплат у столиці.

Зарплата
/ УНІАН

В Україні за підсумками січня 2022 року зріс рівень середньої заробітної плати, розповіли експерти кадрових порталів.

У січні-2022 рівень середньої зарплати піднявся до 18 тисяч гривень, розповіли в ефір Сніданку з 1+1.

Де платять найбільше

Аналітики підкреслили, що найвищий рівень зарплат у столиці. Тут фахівцям в середньому готові платити більше 30 тисяч гривня.

На другому місці - Одеська область. Тут пропонують в середньому більше 20 тисяч. До п'ятірки також увійшли Миколаївська, Сумська та Дніпропетровська області.

Де найнижчі зарплати

Найнижчу зарплату в січні аналітики зафіксували в Закарпатті.

Реклама

Там роботодавці пропонують найманим працівникам трохи більше 12 тисяч гривень.

читайте такожМінімалка зросте: в Україні збільшується мінімальна зарплата з грудня 2021

Як відомо, мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року зросла до 6000 грн.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що зарплати в Україні у наступні три роки будуть рости приблизно на 8-10% на рік (враховуючи інфляцію). А сама інфляція повернеться до таргету в 5% вже в 2023 році, а в наступному році складе 6,2%.

Читайте ще:

viber
зарплати підвищення зарплат
Зараз ви переглядаєте новину «Де платять найбільше: українців потішили зростанням середньої зарплати». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Фінансова удача, достаток і благополуччя: названі самі грошові дні лютого 2022 за місячним календаремФінансова удача, достаток і благополуччя: названі самі грошові дні лютого 2022 за місячним календарем День ангела Ніни: сердечні привітання, милі картинки і листівки для іменинниціДень ангела Ніни: сердечні привітання, милі картинки і листівки для іменинниці Заміокулькас, каланхое, фікус будуть кайфувати: як використовувати кірки апельсина для квітівЗаміокулькас, каланхое, фікус будуть кайфувати: як використовувати кірки апельсина для квітів Кривавий розстріл у Дніпрі: бійця НГУ могли цькувати товариші по службі - що відомоКривавий розстріл у Дніпрі: бійця НГУ могли цькувати товариші по службі - що відомо "Я вистрілив їй в голову": нацгвардієць Рябчук розповів, як вбивав людей на Південмаші"Я вистрілив їй в голову": нацгвардієць Рябчук розповів, як вбивав людей на Південмаші
18:27

"Це недобра справа": Резніков висловився щодо відмови Німеччини надати зброю

18:19

До мільйона біженців з України у Польщі: Варшава припускає найгірший сценарій війни Москви проти Києва

18:07

Везіння в грошах і щастя в любові: хто зі знаків в списку щасливчиків лютогоВідео

17:49

Гречка по 80 гривень за кіло: українців приголомшили прогнозом рекордного подорожчанняВідео

17:30

Гороскоп на завтра, 30 січня 2022: Левам – гроші, Терезам – заздрість недругів, Водоліям - обманВідео

Реклама
17:18

Кривава бійня в Дніпрі: спливли дані про знущання в частині, де служив РябчукВідео

17:16

Гороскоп на лютий 2022 року для Терезів: почнеться найщасливіший періодВідео

17:14

Україна - не пішак у битві США та РФ: CNN заявив про розбіжності адміністрацій Байдена і ЗеленськогоВідео

17:00

Прикмети на 31 січня: що не можна робити в Афанасьєв день і як не потрапити в бідуВідео

16:49

Де платять найбільше: українців потішили зростанням середньої зарплатиВідео

16:06

Путін прискорює інтеграцію захопленого Донбасу: "громадянам Росії" обіцяють пільги і соцвиплатиВідео

15:52

Мінус сім мільйонів: в ООН дали сумний прогноз стрімкого вимирання українців

15:26

Угорщина відмовила в розміщенні нових сил НАТО на її територіїВідео

15:13

У Кремлі оголосили про можливість зустрічі Путіна та Зеленського у Пекіні

14:58

Розстріл у Дніпрі на Південмаші: у Дніпрі попрощалися із загиблимиВідео

14:55

"Кинули близькі друзі": спливла несподівана версія самогубства ВірчісаВідео

14:01

Бензин - 40 гривень за літр: Україні в лютому загрожує різкий зліт цін на АЗС

13:59

НАТО зобов'язане допомагати Україні, але у країн різні погляди на постачання зброї - Столтенберг

13:18

Навіщо Байден грає в нову Карибську кризу з УкраїноюПогляд

13:13

М'ясо та овочі подорожчають щонайменше на 20%: експерти попередили українців про зростання цінВідео

Реклама
13:06

"Зробити сам такий постріл він не міг": в частині "дніпровського стрілка" загадково загинули інші солдатиВідео

12:46

В Україну з Європи мчить великий снігопадВідео

12:09

РФ готується до атаки і направила запаси крові до кордону з Україною - Reuters

12:00

Залучите удачу, багатство і везіння: прикмети на лютий, які віщують бідуВідео

11:38

Патрульна поліція за минулий рік пошкодила 561 автомобіль: розбивали по 1,5 машини на деньВідео

11:37

Росія відводить частину своїх військ від кордону з Україною

11:36

Джонсон наступного тижня відвідає Україну, а потім поговорить з Путіним - The Guardian

11:19

Надя Дорофєєва показала "стриптиз" на відео та розповіла про нову "аскезу"Відео

10:43

Як прибрати неприємний запах в холодильнику народними засобами: 5 доступних помічників

10:32

Аліменти в Україні підвищили: скільки можна отримати на дитину

10:29

Командири закрили в кабінеті і сміялися: колишня військова розповіла про тортури в частині в ДніпріВідео

10:15

Прикмети на 30 січня: що не можна робити в день Антона і як не потрапити в бідуВідео

09:25

Зеленський побоюється, що США навмисно перебільшують загрозу вторгнення РФ - Politico

09:07

Усі гроші довірив відомому бізнесменові і прогорів: чому Вірчіс міг піти на самогубствоВідео

09:01

Сон з п'ятниці на суботу: чи збувається він

08:27

Абсолютний антирекорд COVID-19 в Україні з початку епідемії: понад 37 тис. нових хворих за добу

08:10

Гороскоп на сьогодні, 29 січня 2022: Скорпіонам - удача в грошах, Козерогам - повний провалВідео

08:04

Масштабну агресію Росії проти України ще можна запобігти - ПентагонВідео

07:45

Путін остерігається Ердогана, або Чому перенесення ТКГ з Мінська не будеПогляд

07:33

США перекинуть війська в країни НАТО Східної Європи - БайденВідео

Реклама
07:28

Мета Путіна і тиск Байдена на Київ щодо Донбасу: Ілларіонов назвав головний сценарій КремляВідео

07:12

Астрологічний прогноз на лютий-2022: яким буде місяць у плані грошей, кохання та кар'єриВідео

06:29

Навіщо Байден терміново телефонував ЗеленськомуПогляд

06:01

Гороскоп на лютий 2022 для Стрільців: гроші потечуть рікою, в коханні - повна гармоніяВідео

05:45

"Залякування людей і спроба сіяти паніку": Арахамія оцінив заяви США про вторгнення РФ в Україну

05:28

Як реанімувати зневоднену орхідею всього за три дніВідео

05:03

Українцям світить зростання тарифів на газ: коли чекати підвищення цінВідео

04:22

П'янка кокетка: Надія Мейхер ніжно приголубила себе на камеру

03:50

В чому шкода і користь суші: експерт пояснила, чому не варто зловживати делікатесом

03:17

Місячний гороскоп на тиждень 31 січня - 6 лютого: Ракам - обман, Левам - зміни в житті, Стрільцям - боргиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти