Де платять найбільше: українців потішили зростанням середньої зарплати

Аналітики підкреслили, що найвищий рівень зарплат у столиці.
В Україні за підсумками січня 2022 року зріс рівень середньої заробітної плати, розповіли експерти кадрових порталів.
У січні-2022 рівень середньої зарплати піднявся до 18 тисяч гривень, розповіли в ефір Сніданку з 1+1.
Де платять найбільше
Аналітики підкреслили, що найвищий рівень зарплат у столиці. Тут фахівцям в середньому готові платити більше 30 тисяч гривня.
На другому місці - Одеська область. Тут пропонують в середньому більше 20 тисяч. До п'ятірки також увійшли Миколаївська, Сумська та Дніпропетровська області.
Де найнижчі зарплати
Найнижчу зарплату в січні аналітики зафіксували в Закарпатті.
Там роботодавці пропонують найманим працівникам трохи більше 12 тисяч гривень.
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Як відомо, мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року зросла до 6000 грн.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що зарплати в Україні у наступні три роки будуть рости приблизно на 8-10% на рік (враховуючи інфляцію). А сама інфляція повернеться до таргету в 5% вже в 2023 році, а в наступному році складе 6,2%.
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