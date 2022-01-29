Де платять найбільше: українців потішили зростанням середньої зарплати

/ УНІАН

В Україні за підсумками січня 2022 року зріс рівень середньої заробітної плати, розповіли експерти кадрових порталів.

У січні-2022 рівень середньої зарплати піднявся до 18 тисяч гривень, розповіли в ефір Сніданку з 1+1.

Де платять найбільше

Аналітики підкреслили, що найвищий рівень зарплат у столиці. Тут фахівцям в середньому готові платити більше 30 тисяч гривня.

На другому місці - Одеська область. Тут пропонують в середньому більше 20 тисяч. До п'ятірки також увійшли Миколаївська, Сумська та Дніпропетровська області.

Де найнижчі зарплати

Найнижчу зарплату в січні аналітики зафіксували в Закарпатті.

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Там роботодавці пропонують найманим працівникам трохи більше 12 тисяч гривень.

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Як відомо, мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року зросла до 6000 грн.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що зарплати в Україні у наступні три роки будуть рости приблизно на 8-10% на рік (враховуючи інфляцію). А сама інфляція повернеться до таргету в 5% вже в 2023 році, а в наступному році складе 6,2%.

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