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Лікарям повинні платити до 20 тисяч, а їх переводять на півставки: у МОЗ відповіли на скандал

23 січня 2022, 11:03

У комунальних установ достатньо грошей, щоб виплачувати зарплату в 13-20 тисяч гривень на місяць, сказав Віктор Ляшко.

лікар
Лікарів і середній медперсонал після рішення Кабміну про підвищення зарплат переводять на половину ставки / Фото: УНІАН

Медичним працівникам, яких переводять на половину ставки після підняття мінімальних зарплат до 13 000 – 20 000 гривень, слід звертатися на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я. Вона повинна запрацювати вже найближчим часом. При цьому зарплата лікаря первинної ланки буде залежати від кількості підписаних з пацієнтами декларацій. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Як повідомляє ТСН, керівник МОЗ розповів про те, що вже наступного тижня відомство планує анонсувати запуск гарячої лінії з питань виплати заробітної плати медикам. Кожен випадок розглядатимуть в індивідуальному порядку.

МОЗ запустить гарячу лінію для скарг

"З наступного тижня ми анонсуємо запуск гарячої лінії щодо виплати заробітної плати медичним працівникам. Кожен випадок буде розглядатися", - зазначив Ляшко.

Крім того, він стверджує, що заробітна плата лікаря первинної ланки (сімейні лікарі, терапевти, педіатри, - ред.) залежатиме від кількості підписаних з пацієнтами декларацій.

"Якщо у лікаря первинної ланки понад 70% підписаних декларацій від нормативу, він отримує 20 тисяч. Якщо у них по 300-400 декларацій замість 1800, не можна їм виплачувати таку ж зарплату...",- додав глава відомства.

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Гроші на підвищення зарплат є

Також, за його словами, у комунальних установ є гроші для того, щоб виплачувати медичним працівникам заробітну плату на рівні 13 000 – 20 000 гривень.

"У них фінансів, щоб виплачувати зарплату в 13-20 тис.грн, вистачає", - підкреслив Віктор Ляшко.

Скандал з підвищенням зарплат лікарям

Кабінет міністрів України 12 січня видав постанову, згідно з якою держава підвищує рівень заробітної плати лікарям та медичному персоналу. Мінімальний оклад лікаря, який працює в державному або комунальному медичному закладі повний робочий день, повинен складати 20 тисяч гривень.

Середній медичний персонал (фахівці з початковим/першим рівнем вищої медосвіти) повинен отримувати мінімум 13 тисяч гривень.

Лікарі первинної ланки, серед яких сімейні лікарі, терапевти і педіатри, зможуть отримувати високі зарплати тільки у тому випадку, якщо їх вибрали більше 70% пацієнтів від квоти, яка вимагається. (вона становить 1800 осіб).читайте такожМедикам підняли зарплату, але переводять на півставки: нардеп від Слуги народу підняв скандал

У тому випадку, якщо лікар або фахівець працює неповний робочий день, оплата праці, згідно з новими вимогами, здійснюється виходячи з відпрацьованого часу.

Однак медичні працівники стверджують, що у зв'язку з нововведеннями їх стали переводити на 0,75 або на половину ставки, а також скорочують штатні одиниці.

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