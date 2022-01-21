Медикам підняли зарплату, але переводять на півставки: нардеп від Слуги народу підняв скандал

Медикам підняли зарплату, але переводять на півставки/ ua.depositphotos.com

В Україні після підняття мінімальної зарплати для медичних працівників деякі керівники лікарень почали переводити співробітників на півставки - пояснюючи такий хід нібито нестачею фінансування. Про це на своїй сторінці Telegram написав керівник парламентського комітету з питань охорони здоров'я та нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький.

"Будемо жорстко реагувати на спроби переведення медиків на півставки! У Комітет і в особисті повідомлення моєї сторінки Facebook надходять сигнали про те, що деякі керівники медичних установ намагаються примушувати співробітників до переходу на 0,5 або 0,75 ставки. Хоча фактично люди будуть продовжувати виконувати той обсяг роботи, що і раніше", – написав він.

За інформацією Радуцького, керівництво говорить медикам - нібито у лікарень немає грошей на підвищення зарплати, тому їм доведеться формально перейти на неповну зайнятість.

Нардеп каже, що МОЗ вже відреагувало на такі випадки і зайвий раз згадало неприпустимість такої ситуації. У разі порушень медикам радять звертатися зі скаргами до регіональних управлінь Держпраці, працівники якої під час перевірки не розголошують особу заявника.

читайте такожКабмін збільшив зарплати медикам: кому і коли чекати доплат

Реклама

Нагадаємо, раніше лікарі з Вінниці виходили на протести. Замість обіцяної потрійної зарплати у квітні медикам доплатили по 83 копійки. Медики вимагали від держави виплатити належні їм за законом гроші.

У Харкові 18 травня співробітники швидкої допомоги вийшли на масову акцію протесту через злочинні дії керівництва. Вони запевняють, що їх змушують коронавірус записувати, як пневмонію.

За словами учасників акції протесту, були випадки, коли вони привозили пацієнтів з явними симптомами COVID-19, а людей відмовлялися приймати в інфекційну лікарню.