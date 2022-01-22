"Знижуємо ставку, але змушуємо платити всіх": Гетманцев розкрив реформу оподаткування зарплат

Данило Гетманцев / скріншот YouTube

Українська влада анонсувала реформу оподаткування заробітних плат. Працюючі громадяни впали в паніку і поки не розуміють, що саме їх чекає і на які доходи в чистому вигляді розраховувати сім'ї.

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю OBOZREVATEL розкрив суть питання і детально розповів, в чому полягають нововведення.

"Ми зробили все на рівні законодавства для детінізації, зараз м'яч на боці органів виконавчої влади. Ми зробили все, крім етапу детінізації зарплат. І ми якраз і хотіли для того, щоб детінізувати зарплати, запропонувати бізнесу знизити ефективну ставку оподаткування", - сказав Гетманцев.

Однак, за його словами, це не одна сторона "медалі". Влада також хоче розширити можливості для декларування, ввести посімейне декларування і ввести по польській моделі податок на виведений капітал як опцію для середнього бізнесу з оборотом до 200 млн.

Крім того, зміни торкнуться і тих, хто отримує додатковий заробіток від деяких видів діяльності: починаючи від таксі і закінчуючи ремонтом.

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Таким категоріям працюючих українців незабаром запропонують використовувати РРО на телефоні, щоб проводити розрахунки по-білому зі сплатою 5% податку.

Тим самим влада планує вбити і ще одного "зайця" - одночасно звузити можливість для співпраці ФОП третьої групи з юрособами для надання послуг.

Простими словами, мова йде про тих, хто не хоче платити податки з зарплати і оформляє своїх співробітників в якості "зарплатних ФОП".

Підкреслимо, Гетманцев додав, що шляхом "зниженням ставки, вони змусять платити всіх".

Читайте такжеСтало відомо, де українські заробітчани отримують найбільшу зарплатуНагадаємо, раніше з'явився план податкових перевірок на 2022 рік, причому аудит будуть проходити як компанії, так і фізичні особи-підприємці (в просторіччі ФОПи). Всього збираються перевірити 6756 компаній і 1703 ФОПів.

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