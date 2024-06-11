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Виплатять майже 125 тисяч грн: Фаріон офіційно поновили на роботі у виші

Дмитро Відоменко
11 червня 2024, 08:39
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Екс-нардепа Ірину Фаріон офіційно поновили на посаді професора кафедри української мови у Львівській політехніці (плюс їй виплатять компенсацію).
Фаріон, гроші
Екснардепку Ірину Фаріон поновили на роботі у виші / колаж Главред, фото УНІАН

Українську лінгвістку та колишню народну депутатку Ірину Фаріон офіційно поновили на посаді професора кафедри української мови в університеті "Львівська політехніка". Про це вона написала на своєму Telegram-каналі 10 червня.

Фаріон опублікувала фотографію наказу ректора університету Юрія Бобала про її поновлення. У документі йдеться про те, що їй виплатять 123 927 гривень компенсації за "вимушений прогул" із 24 листопада 2023 року до 29 травня 2024 року.

"Правда - це штука колюча і красива, як троянда. Боротьба за правду - це ядро життя. І ми з вами це ядро штовхали протягом півроку щосили - і перемогли! Спасибі всім за підтримку: на віче, у судових залах, у відкритому листі, у публічному просторі, на моїх численних зустрічах із вами по всій країні. Далі буде", - підписала фото вона. І додала - мовляв, "замовників" її звільнення треба "виявити і покарати".

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Хто таке Ірина Фаріон?

Ірина Дмитрівна Фаріон - українська політична та громадська діячка. викладачка. Доктор філологічних наук (2015), членкиня Всеукраїнського об'єднання "Свобода". У 2012-2014 роках - депутат Верховної Ради, була обрана від одномандатного виборчого округу № 116, повідомляє "Вікіпедія".

Скандал з Іриною Фаріон - новини за темою

Мовознавець та екснардеп Ірина Фаріон у програмі "Рандеву з Яніною Соколовою" досить різко відреагувала на слова ведучої про те, що в українській армії є чимало російськомовних воїнів. При цьому назвала їх "росіянами" і "сбродом".

Ці висловлювання спричинили скандал і обурили як військових, так і громадськість.

Опісля Фаріон оскандалилася ще й тим, що виклала у своєму телеграм-каналі скріншот із листом студента з тимчасово окупованого Криму, який її підтримав. Лист містив дані хлопця, тож до нього прийшли російські спецслужби.

Згодом СБУ відкрила проти Фаріон кримінальну справу провадження.

Керівник МОН Оксен Лісовий через деякий час заявив, що мовознавицю звільнили з "Львівської політехніки".

Напередодні студенти також мітингували перед головним корпусом вишу, вимагаючи звільнення професорки.

Ірина Фаріон також подала до суду на "Львівську політехніку" через звільнення.

Пізніше стало відомо, що за жовтень їй у виші нарахували зарплату в розмірі 17 617 гривень, а в листопаді сума виплат збільшилася - 28638 гривень.

29 травня Львівський апеляційний суд постановив поновити Ірину Фаріон на посаді у виші, а також стягнути на її користь середній заробіток за період вимушеного прогулу - 123 927 гривень.

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