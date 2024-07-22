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Зʼявилися нові подробиці про вбивцю Ірини Фаріон: хто він

Яна Ставська
22 липня 2024, 22:46
587
Ірину Фаріон уже поховали на Личаківському кладовищі Львова. Однак її убивця досі на волі.
Зʼявилися нові подробиці про вбивцю Ірини Фаріон: хто він
Убивство Фаріон - що відомо про вбивцю науковиці / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, Нацполіція

Імовірно, убивцею науковиці Ірини Фаріон був професіонал, який не вперше тримав у руках зброю, розповіли виданню "Ми-Україна" джерела у правоохоронних органах.

На місці смертельного замаху на Фаріон правоохоронці знайшли 9-міліметрову гільзу.

У поліції припускають, що у хлопця, якого фіксували камери відеоспостереження напередодні убивства, були спільники.

відео дня

Саме вбивство, імовірно, було замовним.

Основним підозрюваним є молодик у капелюсі, окулярах і в закритому спортивному вбранні. Його наразі розшукують.

Слідство допускає, що юнак навмисне спотворював ходу, щоб ввести в оману правоохоронців.

Проводиться ДНК-експертиза з місця подій, у тому числі зі стільця, на якому тижнями "чергував" імовірний убивця. Вона, за словами правоохоронців, уже на завершальному етапі.

Ірина Фаріон - що відомо про вбивство науковиці

У пʼятницю, 19 липня, у Львові було скоєно замах на науковицю Ірину Фаріон. Повідомлялося, що нападник влучив у скроню жінки.

Вже невдовзі Фаріон померла від отриманого поранення у лікарні.

22 липня науковицю поховали на Личаківському кладовищі рідного Львова. Правоохоронці вдалися до заходів безпеки, адже самого підозрюваного досі не знайшли.

  • Похорон Ірини Фаріон у Львові
    Похорон Ірини Фаріон у Львові Главред
  • Похорон Ірини Фаріон у Львові
    Похорон Ірини Фаріон у Львові Главред
  • Похорон Ірини Фаріон у Львові
    Похорон Ірини Фаріон у Львові Главред
  • Похорон Ірини Фаріон у Львові
    Похорон Ірини Фаріон у Львові Главред
  • Похорон Ірини Фаріон у Львові
    Похорон Ірини Фаріон у Львові Главред
  • Похорон Ірини Фаріон у Львові
    Похорон Ірини Фаріон у Львові Главред
  • Похорон Ірини Фаріон у Львові
    Похорон Ірини Фаріон у Львові Главред
  • Похорон Ірини Фаріон у Львові
    Похорон Ірини Фаріон у Львові Главред
  • Похорон Ірини Фаріон у Львові
    Похорон Ірини Фаріон у Львові Главред

Камери відеоспостереження зафіксували підозрілого молодика років 20 на вигляд у капелюсі, яскравому спортивному вбранні та великих окулярах. За словами свідків, він тижнями просиджував на одній і тій же лавці неподалік дому Фаріон. Правоохоронці підозрюють його у вбивстві науковиці.

Керівник ГУР МО Кирило Буданов особисто прокоментував вбивство Фаріон. Він назвав це вбивство холоднокровним. Буданов переконаний, що воно стало викликом для всього українського суспільства.

Хто така Ірина Фаріон?

Ірина Дмитрівна Фаріон - українська політична та громадська діячка. викладачка. Доктор філологічних наук (2015), членкиня Всеукраїнського об'єднання "Свобода". У 2012-2014 роках - депутат Верховної Ради, була обрана від одномандатного виборчого округу № 116, повідомляє "Вікіпедія".

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