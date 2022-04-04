УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Маріуполь, Буча, Ірпінь: військовий експерт пояснив, навіщо Росія стирає в порошок українські міста

4 квітня 2022, 13:15

У Росії люди абсолютно вільні від загальнолюдських цінностей, зазначив Юрій Касьянов.

війна, танки, Буча
Військовий експерт пояснив, навіщо Росія стирає в порошок українські міста / Фото Reuters

Росія знищує міста України. Через масовані ракетні обстріли та тимчасову окупацію Маріуполь, Волноваха, Харків, Чернігів, Охтирка, Буча, Ірпінь та інші українські міста серйозно постраждали.

Генеральний директор компанії A. Drones і військовослужбовець ЗСУ Юрій Касьянов під час чату на Главреді розповів, що в таких діях Путіна і Росії немає сенсу шукати логіку.

"У російській імперській свідомості прекрасно уживаються "звільнення українців від націоналістів"і" вбивство українців як націоналістів". Вони точно так само звільняли від чеченських бойовиків власні села. Згадайте, як Басаєв проводив рейди… Вони просто знищували село під нуль, так само вони зачищали Грозний, двічі стираючи його з лиця землі називаючи це боротьбою з тероризмом",- зазначив експерт.

Касьянов підкреслив, що ми маємо справу з людьми, які абсолютно далекі від гуманізму.

читайте такожПутін платить рядовим агресорам $22 на місяць за війну в Україні: кіберспеціалісти встановили цифри"Я навіть не кажу про свободу совісті, віросповідання і т.д., що властиво українцям, для нас це невід'ємні речі. У Росії люди абсолютно вільні від загальнолюдських цінностей, не цінують людське життя, не цінують право вибору. Вони радіють тільки новій потужній зброї: "о, у нас створена нова потужна бомба!", "о, у нас створений новий потужний танк!". Росія вже давно створює тільки те, що вбиває", - пояснив Касьянов

Росія - це орда. Це найгірші орки, і вони прийшли на нашу землю з плакатами" ми вас звільняємо", хоча їх звільнення зводиться до згвалтувань і вбивств, зазначив експерт.

"Втім, нас не повинно це хвилювати. Ми просто повинні їх знищувати за все те, що вони роблять в Україні. Це єдине, що може врятувати нас і весь світ", - підсумував Касьянов.

Нагадаємо, російські окупанти вперше з початку широкомасштабного вторгнення в Україну завдали удару по Тернополю. Це сталося приблизно о 22: 30 у неділю, 3 квітня.

Також ракетні удари були нанесені по Миколаєву і Очакову. За попередніми даними, є загиблі і поранені, повідомив глава Миколаївської області Віталій Кім.

Читайте також:

viber
війна в Україні Буча вторгнення Росії Юрій Касьянов Маріуполь
Реклама
Популярне
Найнебезпечніший місяць: астролог розповіла про судний день і нові випробування України в квітніНайнебезпечніший місяць: астролог розповіла про судний день і нові випробування України в квітні Окупант тиждень ґвалтував українку і зізнався їй у коханні - отримавши відмову, він застрелив її стару матірОкупант тиждень ґвалтував українку і зізнався їй у коханні - отримавши відмову, він застрелив її стару матір Буча навиворіт: Дмитро Комаров показав перші жахливі кадри зі звільненого містаБуча навиворіт: Дмитро Комаров показав перші жахливі кадри зі звільненого міста Гороскоп для Росії: астролог назвала терміни, коли країні-агресору буде дуже поганоГороскоп для Росії: астролог назвала терміни, коли країні-агресору буде дуже погано Найближчим часом очікуються великі бої і дуже небезпечна ситуація - ДаніловНайближчим часом очікуються великі бої і дуже небезпечна ситуація - Данілов

Останні новини

13:45

Росія як і раніше хоче захопити всю Україну: у Міністерстві оборони дали прогноз на бойові дії

13:23

"Кадирівці" у Херсоні вкрали комбайни у фермерів: техніку зафіксували у Чечні

13:15

Маріуполь, Буча, Ірпінь: військовий експерт пояснив, навіщо Росія стирає в порошок українські міста

13:15

"Це важливіше за кількість зброї": експерт пояснив, в чому найголовніша перевага ЗСУ над окупантамиВідео

13:06

кількість жертв ЗС РФ у Бучі більша, ніж було вбито у Вуковарській різанині - Резніков

Реклама
13:02

Українські мольфарки прокляли Путіна і його кодло - до списку потрапили Шойгу, Скабєєва і СоловйовВідео

12:58

Ніжний заливний пиріг всього з трьох інгредієнтів: готувати неймовірно простоВідео

12:34

Україна сильно принизила ПутінаПогляд

12:20

"У нас дітей ґвалтують, жінок": вчителька і сестра Козака просять чиновника Путіна допомогти зупинити війнуВідео

12:06

Україна ніколи не буде "сірою зоною": експерт розповів про найгірший сценарій і перемогу над РосієюВідео

11:35

Путін платить рядовим агресорам $22 на місяць за війну в Україні: кіберспеціалісти встановили цифри

11:26

Гороскоп Таро на тиждень 4-10 квітня: Скорпіонам - гроші, Козерогам - здійснення бажань

11:10

У Бучі уже поховали 350 вбитих окупантами людей: в ритуальній службі кажуть, що це лише початокВідео

11:09

"Дикі собаки жеруть котячий корм": "друга армія світу" голодує в УкраїніВідео

10:59

ФРН відмовилася надати Україні БМП Marder: замість них дадуть техніку часів НДР 1975 року – ЗМІ

10:51

15 разів бомбив мирні міста в Україні: журналіст розповів, як спіймали пілота-окупанта на новітньому літаку

10:42

"Там вже не люди, а біомаса!": Камалія відповіла росіянам, які хочуть знищити Україну

10:30

Окупанти вперше вдарили по Тернополю, ракета пошкодила важливий об’єктВідео

10:30

Гороскоп на завтра, 5 квітня 2022: Левам – грошові надходження, Дівам - старі проблеми

10:27

Чи стане Буча чорним лебедем для ПутінаПогляд

Реклама
10:19

Путін наказував своїм солдатам страчувати українців під час вторгнення - британська розвідка

09:52

Ставили на коліна і розстрілювали, просто так вбили дідуся: історія жителя Бучі, якого катували оркиВідео

09:45

Фінансовий гороскоп на тиждень 4-10 квітня: Козерогам-труднощі, Водоліям-везіння

09:20

"Кого ви, ідіоти, хотіли перемогти?": українка "віджала" у окупантів ящик боєприпасів і передала його ЗСУВідео

09:16

Знімки з Бучі заперечують ідею компромісу, Україні потрібна зброя – ДудаВідео

09:04

Автор геноциду в Бучі: волонтери знайшли дані командира бригади, яка вчинила звірства на Київщині

08:42

Країни ЄС продали зброї в Росію на 346 млн євро, незважаючи на заборону - розслідування

08:31

Чому російська армія, тікаючи з Бучі та Ірпеня, тягла за собою крадені труси і сковорідкиПогляд

08:25

У Білорусі міліціонери гуртом побили російського військовогоВідео

07:53

Супутник зафіксував у Бучі братську могилу гігантських розмірів – фотоВідео

07:49

Зеленський запросив Меркель і Саркозі в розтерзану Бучу, щоб показати "до чого привела політика поступок Росії"

07:40

Гороскоп на сьогодні, 4 квітня 2022: Овнам – суперники, Близнюкам – гроші, Терезам - підказки долі

07:11

Орбан оголосив про свою перемогу на виборах в Угорщині, назвавши Зеленського "опонентом"

07:09

Зробила могилку в дворі: в Бучі матері довелося ховати жорстоко вбиту росіянами донькуВідео

06:42

Так тікали, що "загубили" Бук: українські військові знайшли покинутий російський ЗРКФото

06:35

"Живі були поруч з мертвими": під Черніговом знайшли підвал, в якому окупанти тримали 150 осіб

06:32

Чому Росія так швидко відступила від КиєваПогляд

06:07

"Ґвалтівники і мародери, які називають себе армією РФ": Зеленський оголосив про створення Книги катівВідео

05:30

"Не виставляйте себе дурнями": Зеленський відреагував на пропозицію нардепів змінити гімн

04:36

"Від усього серця бажаю, щоб ця орда здохла!": Lama мріє побачити загибель "російського біошлаку"

Реклама
03:55

"Вони страждатимуть, сильно страждатимуть": вчені склали прогноз для орків, що жили на ЧАЕСВідео

03:47

Секс-символ на варті України: танцюрист з балету Лободи служить у ЗСУ

03:35

"Напруга загострюється": астролог назвала критичну точку війни і дату її завершенняВідео

03:20

Путін готується до нових важелів тиску на Україну

02:50

Яка смерть чекає на Путіна і коли Україна переможе Росію: астролог назвала дату виплати репарацій

02:28

Британська розвідка назвала ключову мету РФ в УкраїніВідео

01:58

"У Росії зараз як 1937 рік": Путін створив гарячу лінію, для викорінення інакомислячихВідео

01:30

ЗСУ ліквідували 5 повітряних цілей РФ і посадили літак-ретранслятор у Ростові

01:05

Ектор Хіменес-Браво повернувся в Україну: "Я плачу, коли уявляю, що переживають українці"

00:51

Прикмети на 4 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти