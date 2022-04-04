Маріуполь, Буча, Ірпінь: військовий експерт пояснив, навіщо Росія стирає в порошок українські міста

Військовий експерт пояснив, навіщо Росія стирає в порошок українські міста / Фото Reuters

Росія знищує міста України. Через масовані ракетні обстріли та тимчасову окупацію Маріуполь, Волноваха, Харків, Чернігів, Охтирка, Буча, Ірпінь та інші українські міста серйозно постраждали.

Генеральний директор компанії A. Drones і військовослужбовець ЗСУ Юрій Касьянов під час чату на Главреді розповів, що в таких діях Путіна і Росії немає сенсу шукати логіку.

"У російській імперській свідомості прекрасно уживаються "звільнення українців від націоналістів"і" вбивство українців як націоналістів". Вони точно так само звільняли від чеченських бойовиків власні села. Згадайте, як Басаєв проводив рейди… Вони просто знищували село під нуль, так само вони зачищали Грозний, двічі стираючи його з лиця землі називаючи це боротьбою з тероризмом",- зазначив експерт.

Касьянов підкреслив, що ми маємо справу з людьми, які абсолютно далекі від гуманізму.

читайте такожПутін платить рядовим агресорам $22 на місяць за війну в Україні: кіберспеціалісти встановили цифри"Я навіть не кажу про свободу совісті, віросповідання і т.д., що властиво українцям, для нас це невід'ємні речі. У Росії люди абсолютно вільні від загальнолюдських цінностей, не цінують людське життя, не цінують право вибору. Вони радіють тільки новій потужній зброї: "о, у нас створена нова потужна бомба!", "о, у нас створений новий потужний танк!". Росія вже давно створює тільки те, що вбиває", - пояснив Касьянов

Росія - це орда. Це найгірші орки, і вони прийшли на нашу землю з плакатами" ми вас звільняємо", хоча їх звільнення зводиться до згвалтувань і вбивств, зазначив експерт.

"Втім, нас не повинно це хвилювати. Ми просто повинні їх знищувати за все те, що вони роблять в Україні. Це єдине, що може врятувати нас і весь світ", - підсумував Касьянов.

Нагадаємо, російські окупанти вперше з початку широкомасштабного вторгнення в Україну завдали удару по Тернополю. Це сталося приблизно о 22: 30 у неділю, 3 квітня.

Також ракетні удари були нанесені по Миколаєву і Очакову. За попередніми даними, є загиблі і поранені, повідомив глава Миколаївської області Віталій Кім.

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