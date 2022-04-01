Розвідка Британії: зменшення активності РФ немає, Чернігів і Київ - під ракетними ударами

Окупанти продовжують обстрілювати столицю України та Чернігів / Фото Reuters

У Міноборони Британії опублікували свіжі дані розвідки, згідно з якими Чернігів і Київ піддаються постійним авіаційним і ракетним ударам попри заяви Росії про зниження активності в цих районах.

Станом на 1 квітня, російські окупанти продовжують обстрілювати столицю України та Чернігів.

"Україна також продовжувала здійснювати успішні, але обмежені контратаки на схід і північний схід від Києва. Українські війська повернули собі села Слобода і Лукашівка на південь від Чернігова і розташовані вздовж одного з основних шляхів постачання між містом і Києвом", - йдеться у повідомленні.

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомили, що триває часткове відведення підрозділів російських окупаційних військ з півночі Київської області у бік державного кордону з Республікою Білорусь.

"Фіксується рух змішаних колон техніки різної кількості. У складі колон також цивільні транспортні засоби (вантажівки, автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі), які були викрадені російськими загарбниками під час тимчасової окупації територій. Крім того, противник здійснює вивезення майна, яке було награбоване", - йдеться у повідомленні.

Триває відведення підрозділів Збройних сил РФ і з території Чернігівської області. За деякими ознаками противник здійснює перегрупування підрозділів для зосередження основних зусиль на східному напрямку.

Не виключено, що так зване "відведення військ" є ротацією окремих підрозділів і має на меті введення в оману військового керівництва ЗСУ та створення помилкової думки щодо відмови окупантів від задуму оточити місто Київ.

Як повідомляв Главред, журналіст Юрій Бутусов заявив, що Збройні Сили України здобули історичну перемогу над російськими окупантами в битві за Київ. На 36-й день війни настав переломний момент - ворог був відкинутий з Житомирської траси, загроза оточення столиці усунена.

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