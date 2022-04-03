Орки завдали ракетних ударів по Миколаєву та Очакову, є жертви

Госпіталізували 11 осіб, серед них 15-річна дитина. Підліток перебуває в стані середньої тяжкості, його завтра прооперують.
Сьогодні, 3 квітня, російські окупанти ударили по Миколаєву та Очакову. За попередніми даними, є загиблі і поранені, повідомив голова Миколаївської області Віталій Кім.
За його словами, в результаті обстрілу Миколаєва постраждали 14 осіб. Госпіталізували 11 осіб, серед них 15-річна дитина. Підліток знаходиться в стані середньої тяжкості, його завтра прооперують.
"Один помер, не врятували", - додав Кім.
Глава області зазначив, що поранені і загиблі є також в результаті обстрілу Очакова. Однак кількість жертв він не назвав.
Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповідав про те, що Збройні Сили України, інші сили оборони і спецпризначенці "зроблять все, аби знайти і покарати" військових злочинців, які влаштували нелюдську різанину на Київщині.
"Ірпінь, Буча, Гостомель. Ці звільнені міста являють собою картинку з фільму жахів. Просто апокаліптичного. Серед жертв російських військ: мертві зґвалтовані жінки, яких вони намагалися спалити, вбиті представники місцевого самоврядування, вбиті діти, вбиті літні люди, вбиті чоловіки. У багатьох з них пов'язані руки, сліди тортур, і вбиті вони пострілами в потилицю", – сказав він.
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