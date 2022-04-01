"Ракетні удари будуть ще довго": експерт пояснив, на скільки РФ вистачить ракет для обстрілів

Експерт пояснив, на скільки РФ вистачить ракет для обстрілів/ Facebook pvkshid

Загроза ракетних ударів на всій території України зберігатиметься ще довго. В Росії виявилося більше ракет, ніж усі очікували.

Таку оцінку ситуації висловив військовий експерт Агіль Рустамзаде в інтерв’ю Главреду.

"Усі міжнародні джерела, які говорили про кількість ракет у РФ, ввели нас в оману – їх виявилося набагато більше. Загроза нанесення ракетних ударів по всій території України зберігатиметься ще тривалий час", – каже військовий експерт.

На запитання, як надовго країні-агресорці може вистачити ракет для обстрілів українських міст, експерт відповів, що це залежатиме від темпів нанесення ударів. Проте, за його словами, РФ намагається економити ракети. Адже попри те, що їх більше, ніж очікували західні країни, на озброєнні в РФ ракет менше, ніж того хотіла б сама Росія.

"Росія рідко коли запускає більше 10-20 ракет – і те, що вони їх масово не використовують, говорить про те, що їх не так багато, як хотілося б РФ", – зазначає Рустамзаде.

Нагадаємо, доба 27 березня стала рекордною за кількістю ракет, випущених російськими окупантами по Львову. Загарбники випустили 80 ракет, більша частина з них була збита. Це зробило б честь будь-якій армії світу, сказав радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

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