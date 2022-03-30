Окупанти обстріляли Дніпро

Російські загарбники відкрили ракетний вогонь по Дніпру. Поки подробиці невідомі, однак, як зазначив міський голова Борис Філатов є розуміння "куди і де", йдеться на Facebook-сторінці Філатова.

"Фото не постимо. Телефони держорганів з безглуздими повідомленнями "був вибух " не перевантажуємо", - пише Філатов.

Очікується інформація від військової адміністрації.

Нагадаємо, від початку вторгнення Росії в Україну офіс Уповноваженого з прав людини вже почав отримував скарги від українців про статеві злочини скоєних проти них російськими військовими.

Крім того, у Київській області окупанти зґвалтували жінку. 33-річна українка Наталія розповіла, що над нею кілька годин знущалися п'яні російські окупанти. Перед цим військові застрелили її чоловіка і собаку.

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