Окупанти вперше вдарили по Тернополю, ракета пошкодила важливий об’єкт/ Фото ілюстративне, ua.depositphotos.com

Російські окупанти вперше від початку широкомасштабного вторгнення в Україну завдали удару по Тернополю. Це сталося приблизно о 22:30 у неділю, 3 квітня.

Як повідомили у Тернопільській обласній військовій адміністрації, атаку ворога вдалося відбити, проте уламками пошкодило об’єкт критичної інфраструктури.

"Під час повітряної тривоги, приблизно о 22:20, ворог спробував зруйнувати один з об’єктів критичної інфраструктури у Тернополі. Постраждалих немає. На місці працюють працівники служби ДСНС та поліції", – написав вранці 4 квітня у Telegram голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

Під час брифінгу Труш розповів деталі інциденту. При цьому він зазначив, що місце влучання та назва об’єкту, який постраждав, є закритою інформацією.

"Вчора було здійснене ворогом бомбардування міста Тернополя. Перший приліт відбувся. Дякую збройним силам, які вчасно попередили даний факт, знешкодили. Однак осколками було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Цей об’єкт зараз є у непридатному стані до використання", – зазначив голова ОВА.

Також він закликав людей бути обережними, адже це може бути не останнє бомбардування ворогом Тернополя. Тому, коли звучить сирена, потрібно не ігнорувати її, а ховатися в укриття, сказав Труш.

"39-й день показав для тернополян, що коли звучить повітряна тривога, потрібно бути в укриттях", – зазначив він.

У поліції області під час брифінгу закликали місцевих мешканців повідомляти про дрони – вони можуть бути ворожими. Представники місцевих правоохоронних органів зазначили, що українські військові зараз практично не використовують дрони у районі Тернополя, тому помічені безпілотники з великою ймовірністю можуть належати окупантам.

"Зараз разом з ДСНС іде оцінка пошкоджень. Зараз об’єкт не придатний для подальшого використання. Продовжуються слідчі дії", – зазначив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні створять Книгу катів, у якій будуть зафіксовані усі російські окупанти, котрі вчиняли воєнні злочини проти українців.

Читайте також: