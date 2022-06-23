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"Мамо, ти вбила дракона?": красуня-воїн ЗСУ розповіла, як її зустрів син після довгої розлуки

23 червня 2022, 08:46

Як розповідає боєць ЗСУ Вікторія, своєму крихітці-синові Марку вона розповіла казку - що, мовляв, довелося їй піти воювати проти жорстокого дракона.

Дівчина, всу
Красуня-воїн ЗСУ розповіла , як її зустрів син / колаж фото instagram.com/tory.kraver/

Українська дівчина-воїн Вікторія, яку в соцмережах називають Вітчизняною Ларою Крофт [головною героїнею серії комп'ютерних ігор Tomb Raider ‒ Главред], дуже зворушливо розповіла про зустріч з маленьким сином Марком після тримісячної розлуки. Відео зустрічі вона виклала на свою сторінку в Instagram.

Дівчина розбудила мирно сплячого сина і перше, що він у неї запитав ‒ чи вбила вона Дракона (маючи на увазі, звичайно, ворогів України).

"Мамо, ти вбила дракона? Перше, про що запитав мене син. Бо я говорила, що ми з чоловіком приїдемо за ним, коли переможемо злого дракона. Пообіцяла йому, що зовсім скоро ми це зробимо. І залишилося ще трохи. Безцінні моменти. Як же вони безцінні", - каже Вікторія.

Дівчина каже - рішення йти на фронт було дуже складним. При тому, що вона служить у ЗСУ з 2008 року. І могла цілком залишитися в тилу, але не змогла так вчинити. Чоловік Вікторії, Сергій - капітан у відставці - але після повномасштабного нападу Росії на Україну він повернувся в Україну.

Чоловік зізнався, що як глава сім'ї був проти рішення дружини йти на фронт, але як офіцер і громадянин України все зрозумів і підтримав.

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Нагадаємо, раніше на Вінниччині поховали бійця ЗСУ Геннадія Борщевського з села Гарячківка, який загинув 25 квітня в одному з перших боїв з окупантами під Ізюмом.

Зі своєю коханою Тетяною Геннадій в ранньому віці створили сім'ю. Без батька залишилося цілих п'ятеро дітей - троє синів і дві дочки.

До того повідомлялося - у селі Гребельки, що на Київщині, російські загарбники 3 березня одразу вбили одного сина пенсіонерки надії і поранили другого.

Володимир загинув на місці. Олег вижив, проте отримав важкі поранення в плечі. Нещасній жінці самій довелося відмивати в будинку кров свого вбитого сина і ховати в своєму дворі.

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Автор: Єгор Бунін
ЗСУ новини України війна Росії та України
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