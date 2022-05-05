"Її застрелили, я кричала, аж зірвала зв'язки": матір розповіла про вбивство орками доньки в Херсоні

17-річну Анастасію окупанти вбили в Херсоні просто на вулиці/ Бабель

У перші дні окупації Херсона російські військові вбили у місті майже 40 мирних жителів. Однією з їхніх жертв стала 17-річна Анастасія Мостова.

Загарбники розстріляли автомобіль, у якому дівчина їхала зі своїми знайомими. Вона якраз їхала від мами, коли окупанти просто зрешетили кулями транспортний засіб. Про трагедію розповіла матір Анастасії Тетяна, пише видання "Бабель".

Жінка згадує, що рашисти після вторгнення у Херсон з перших днів часто відкривали вогонь по мирних жителях, які тільки потрапляли їм на очі. Тому жителів міста у місцевих Telegram-каналах закликали не виходити на вулиці.

Анастасія жила окремо від мами зі своїм хлопцем. У той трагічний день вона вирішила прийти зі своєю подругою до мами за продуктами. Назад дівчат погодився підвезти знайомий. Проте по дорозі поблизу одного з прикордонних загонів авто розстріляли окупанти.

Тіло Анастасії після цього знайшли не одразу – лише надвечір 2 березня загиблу дівчину розшукали в одному з міських моргів.

Коли жінці повідомили, що Настю знайшли у морзі, вона була просто шокована. Згадує, що кричала так, що зірвала зв'язки і навіть не могла говорити.

"Бідні мої сусіди, я їм просто співчуваю за той час, коли мені сказали, що Насті немає. Мене з другого поверху сімейна пара прямо під руки тягла", – ділиться страшними спогадами Тетяна.

Матір загиблої Анастасії наприкінці березня покинула Херсон і виїхала до родичів в Одесу.

Раніше Главред розповідав історію 8-річного Міши з Маріуполя, який залишився без матері через російських окупантів. Зараз хлопчик на питання, про що мріє, відповідає коротко: "Щоб моя мама воскресла".

Нагадаємо, Збройні сили України пішли в контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках. Російські війська зосередили свої основні зусилля на Луганському напрямку, де в районі Попасної, Кремінної та Торського тривають запеклі бойові зіткнення.

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