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"Будемо гнати їх до Москви": на Волині мати і дочка разом пішли в тероборону після вторгнення Росії

11 квітня 2022, 14:06

У мирному житті мешканка Луцька Наталія була успішною власницею ательє, яке займалося ексклюзивним одягом. Але тепер разом з дочкою вона - в теробороні.

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Наталія та Вероніка Попозогло / 100-та бригада територіальної оборони Волині

На Волині мати та донька - Наталя та Вероніка Попозогло - разом пішли захищати Україну від російських окупантів і тепер служать у 100-й бригаді територіальної оборони області. Про це йдеться на офіційній Facebook-сторінці цієї бригади.

Як йдеться у тексті, у мирному житті мешканка Луцька Наталія була успішною власницею ательє, яке займалося ексклюзивним одягом. У військкоматі їй сказали, що"модельєрки-закрійниці армії не потрібні". Однак жінці дуже знадобився другий диплом- технолога-харчовика.

"Добре, що я колись закінчила той технікум!",- каже Наталя. Вона зізналася, що спершу їй було важко звикнути до військової форми, але зараз вже вона не уявляє себе в іншому одязі.

"Я прийшла сюди допомагати отримувати перемогу! Ми будемо гнати їх до самої Москви. А якщо потрібно буде - то і далі. Поки не погодяться на повну і беззастережну капітуляцію. Це вони прийшли на нашу землю. Прийшли нас вбивати", - зазначила жінка.

"А мені стріляти подобається - особливо з ручного протитанкового гранатомета!",- сказала дочка Наталії, Вероніка.

У перші дні війни вона допомагала мамі годувати військових як волонтер, але вже 28 Лютого і сама вступила в тероборону і одягла "піксель".

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Нагадаємо, раніше в Україні літній чоловік викрав у російських окупантів вантажівку, в кузові якого було повно зброї та боєприпасів. Відповідне відео було опубліковано в Facebook.

Автори публікації не згадують обставини того, як чоловікові це вдалося.

"Дід, ти красунчик! При ковпаку [лідера великого партизанського загону часів Другої світової війни - Главред] має бути служив", ‒ каже один з бійців літньому чоловікові.

Автор: Єгор Бунін
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тероборона новини України новини Волині
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