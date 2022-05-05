Разом пішли на фронт і геройськи загинули: на Херсонщині росіяни розстріляли бійців ЗСУ - батька і сина

Сергій та Богдан Залевські / Facebook а. Цюпа

У Херсонській області загинули двоє українських військових-батько і син, Сергій і Богдан Залевські. Російські агресори їх у полон ще наприкінці березня, а на Великдень розстріляли. Як пише портал "Обозреватель", їх поховали в їхньому рідному селі Луганка (Кіровоградська область).

Загиблі місцеві жителі-52-річний Сергій і його 29-річний син Богдан Залевські - разом пішли на фронт.

Як розповідає староста села Роман Штурмак, першим на війну вирішив вирушити 29-річний Богдан. Потім його 52-річний батько прийняв аналогічне рішення. Потім вони разом пішли на фронт 1 березня.

Разом батько і син і пропали безвісти 28 березня під час бою в районі села Олександрівка, що на Херсонщині.

Знайомі та рідні шукали їх. Незабаром з'ясувалося, що Залевські потрапили в полон до росіян. Обох чоловіків окупанти регулярно намагалися поставити на коліна, але не досягли успіху.

На Великдень, 24 квітня, Залевських розстріляли ‒ українські війська почали наступ у тому районі, а російські окупанти ганебно відступали. І, в безсилій злобі, вирішили вбити групу полонених. Серед них були і Залевські.

Богдан Залевський / Facebook А. Цюпа

До війни старший Залевський працював сторожем у місцевій школі і був фотографом-аматором. А Богдан був тренером з міні-футболу в дитячо-юнацькій спортивній школі. І сам грав за клуб"Колос".

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Нагадаємо, раніше на Волині мати і дочка-Наталія і Вероніка Попозогло – разом пішли захищати Україну від російських окупантів і тепер служать у 100-й бригаді територіальної оборони області.

Про це йдеться на офіційній Facebook-сторінці цієї бригади.

"Я прийшла сюди допомагати отримувати перемогу! Ми будемо гнати їх до самої Москви. А якщо потрібно буде-то і далі. Поки не погодяться на повну і беззастережну капітуляцію. Це вони прийшли на нашу землю. Прийшли нас вбивати", - зазначила жінка.

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