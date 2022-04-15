"Поховала на подвір’ї, сама відмивала його кров": жителька Київщини розповіла, як орки вбили її сина

Жителька Київщини розповіла, як окупанти вбили її сина/ Скрін з відео

У село Гребельки на Київщині російські загарбники вторглися 3 березня. Вони одразу почали розстрілювати мирних мешканців. Місцева жителька Надія розповіла, що окупанти вбили одного її сина і поранили другого.

Щоб поховати сина, жінка сама копала йому могилу просто на подвір’ї. Свою історію пані Надія розповіла журналістам проєкту "Український свідок".

За її словами, по селу йшла колона з танків, які згодом оточили населений пункт. Окупанти постійно стріляли. Потім вони дійшли і до будинку пані Надії, де вона жила з двома синами.

"Олег пішов гріти чай, на кухні стоїть. А Володя каже: "Он, ідуть!". Як тільки Володя це сказав, чую автомат тільки "бу-бу-бу-бу-бу". Я кричу "лягайте" – і сама упала. Кажу, "Володю, відбігай від дверей", а він каже: "У мене ноги відняло", – розповідає жінка.

Володимир загинув на місці. Олег вижив, проте отримав важкі поранення у плечі.

Після розстрілу чоловіків окупанти обшукали будинок пані Надії – перевіряли, чи там ще когось немає.

Потім жінка сама відмивала в будинку кров свого вбитого сина і поховала його в себе на подвір'ї. Тепер пані Надія чекає нагоди, щоб поховати сина "по-людськи".

Нагадаємо, що усі вбивства цивільних є воєнними злочинами. Такі вчинки є порушенням міжнародних прав, прав людини та будь-яких моральних норм.

Раніше повідомлялося, що житель Бучі 42-річний Олександр Чикмарьов в одну мить втратив усю сім’ю. Дружину Маргариту і двох синів – 5-річного Клима та 10-річного Матвія – розстріляли окупанти, коли вони намагалися евакуюватися з Бучі.

Також раніше повідомлялося, що окупанти розстріляли українського бійця, але йому вдалося вижити. Хлопець з кулею в серці ішов дві доби, поки добрався до найближчого села, з якого його переправили до лікарні.

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