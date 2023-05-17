Маляр розповіла, які три області найбільше страждають від обстрілів Росії

Заступниця міністра оборони повідомила, що найбільше від обстрілів страждають три області України.

https://glavred.net/ukraine/malyar-rozpovila-yaki-tri-oblasti-naybilshe-obstrilyuye-rosiya-10470964.html Посилання скопійоване

В Україні найбільше обстрілюють три області / колаж Главред: фото 28 ОМБр, Міноборони

Російські окупаційні війська за останній місяць збільшили кількість обстрілів Сумської, Чернігівської та Харківської областей.

Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram, попри обстріли мирного населення, країна-агресор Росія артилерійськими та авіаційними ударами намагається постійно тримати у напрузі українські війська у прикордонних областях та не допустити їх задіяння на інших напрямках.

"За останній тиждень у період з 8 по 16 травня 2023 року російські війська здійснили 162 обстріли зазначених областей. Найбільше зазнала обстрілів Сумська область – 110. Чернігівська – 29. Харківська – 23", - зазначила Маляр.

відео дня

Також вона додала, що армія країни-окупанта Росії щодня стріляє по мирному населенню з різних видів озброєння та знищує цивільні об’єкти - садочки, лікарні, школи. Є загиблі та поранені, серед яких – діти.

"Росія веде війну без правил та системно порушує норми міжнародного гуманітарного права", - наголосила в кінці Маляр.

Обстріли України

Нагадаємо, що РФ відновила масштабні повітряні атаки на Україну, щоб відтермінувати контрнаступ ЗСУ. Так масові атаки можуть навіть піти на користь Україні, оскільки РФ активніше використовує обмежені запаси високоточних ракет.

У Зеленського прийняли рішення про посилення захисту від атак РФ. Під час Ставки службовці обговорили можливості посилення захисту населення та об'єктів цивільної та критичної інфраструктури.

РФ відновить ракетні удари по об'єктах енергетики. РФ пробує дізнатися про позиції систем протиповітряної оборони, наданих Україні західними союзниками.

Більше цікавих новин: