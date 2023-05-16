РФ відновить ракетні удари по об'єктах енергетики: українців вже просять економити світло

В енергосистемі зменшилися потужності після припинення роботи енергоблоків, які закрили на ремонт.

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РФ відновить ракетні удари по Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Росія активізує свої ракетні удари по українських об'єктах енергосистеми. Ці обстріли можуть почастішати з початком опалювального сезону. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє пресслужба Кабміну.

"Росія не відмовиться від своїх намірів і продовжить завдавати ударів по нашій енергетичній інфраструктурі, особливо з початком наступного опалювального сезону. Саме тому ми вже здійснюємо підготовку до зими, відновлюємо те, що піддалося атакам, і посилюємо захист наших енергетичних об'єктів", – сказав Галущенко.

Україна вже почала запасати обладнання, яке може знадобитися під час екстрених ремонтів. Серед таких - мобільні газові турбіни, газові поршні та інше обладнання, яке може допомогти децентралізувати генерацію.

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Варто відзначити, що Укренерго вже просить українців менше споживати електроенергію, особливо у вечірній час - з 19: 00 до 22: 00.

Повідомляється, що в результаті російських обстрілів в прифронтових регіонах була пошкоджена магістральна лінія електропередачі, яка забезпечувала видачу потужності електростанції на сході країни. У зв'язку з цим фахівці почали ремонт.

Крім того, були зупинені на ремонт енергоблоки електростанцій, які раніше піддавали ракетним і дроновим ударам. Це призвело до значного зниження обсягів потужності і резервів.

"Вимкнувши кілька електроприладів або використовуючи їх вдень або вночі, ви допомагаєте зменшити навантаження на енергосистему і полегшити її балансування", — кажуть в "Укренерго".

Стан енергосистеми України

Влада України заявила про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ).

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", - повідомлялося в тексті.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявляв, що Україна перебуватиме під загрозою аварійних відключень електроенергії до тих пір, поки не буде повністю відновлено мережу і генерацію, оскільки зараз схеми енергопостачання не є достатньо якісними і надійними.

Голова правління Володимир Кудрицький стверджував, що в Україні влітку 2023 року очікують серйозного збільшення споживання електрики. Відновити генерацію електрики в необхідній кількості поки не вдається. І, при цьому, влітку через російську окупацію не буде доступу до току від Запорізької атомної електростанції. І, щоб компенсувати дефіцит, електрику доведеться закуповувати за кордоном.

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