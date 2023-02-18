РФ готує нову атаку: у ЗСУ розкрили ворожу тактику ракетних обстрілів

Російські загарбники намагаються деморалізувати українців, підкреслив Юрій Ігнат.

Окупанти застосовують нову тактику ракетних ударів / pixabay.com, vpk.name

Ракетні обстріли окупантами пов'язані з підготовкою до річниці повномасштабного вторгнення в Україну, заявив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, російські загарбники намагаються деморалізувати українців, нагнітаючи ситуацію. Про це представник ВСУ повідомив в ефірі інформаційного марафону.

"Всі говорять про сакральні дати - 23 лютого — їх день "захисника вітчизни", тобто дні радянської армії, що наближається. Наступний день - це річниця вторгнення на нашу землю. Можливо, хочуть до цієї дати постійно тримати нас у напрузі", — підкреслив він.

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При цьому спікер Повітряних Сил ЗСУ звернув увагу на те, що загарбники РФ змінили свою тактику. Якщо раніше вони влаштовували масовану ракетну атаку раз на два тижні, але зараз застосовують ракети частіше.

Він нагадав, що росіяни б'ють ракетами навіть вночі, не чекаючи поки підготують значний запас снарядів.

"Ворог явно нагнітає зараз обстановку навколо України", - додав Ігнат.

Нагадаємо, вранці в суботу стало відомо про вибухи, що пролунали у м. Хмельницький після оголошення повітряної тривоги.

Пізніше Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило, що російські окупанти випустили по території України вранці в суботу чотири крилаті ракети "Калібр", дві з них були збиті силами української протиповітряної оборони.

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