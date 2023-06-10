Лукашенко готував армію до нападу на Україну, але план провалився - боєць ЗСУ

Директор Білорусі Лукашенко в грудні минулого року збирався відправити свої війська в Україну, проте не зміг змусити армію наступати, сказав Валерій Сахащик.

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Війська Білорусі відмовилися воювати проти України - білоруський опозиціонер / Колаж: Главред, фото: Белта, Міноборони Білорусі

Диктатор підконтрольної країні-агресору Росії республіки Білорусь Олександр Лукашенко був готовий у грудні 2022 року відправити свою армію воювати проти України. Однак білоруські військовослужбовці, всупереч погрозам, відмовилися воювати, і довели, що війська не готові до війни. Про це заявив представник Об'єднаного перехідного кабінету з оборони та нацбезпеки Демократичної Білорусі та засновник білоруської десантно-штурмової групи у складі ЗСУ Валерій Сахащик.

В ефірі Еспресо він розповів про те, що наприкінці грудня минулого року всі боєздатні військові підрозділи білоруської армії вже перебували на кордоні. Режим намагався залякати армію РБ, а військовослужбовці ставили багато питань про те, чому український народ раптом став "ворожим".

"Військовослужбовці почали рух знизу, почали задавати велику кількість питань командуванню, чому вони повинні йти в Україну, чому це раптом український народ став нашим ворогом. Міноборони спробувало залякати військових - нічого не вийшло", - сказав Сахащик.

За його словами, білоруське КДБ тиждень шантажувало і лякало військових, але марно. Мінську було доведено, що війська Білорусі не готові до війни, тому наказу про напад на Україну керівництво республіки так і не віддало.

"Довели вищому керівництву, що білоруська армія не готова до ведення бойових дій в Україні, тому наказ не було віддано", - підкреслив Валерій Сахащик.

Погрози Лукашенка на адресу України

Невизнаний "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що Мінськ нібито "буде готовий воювати проти України".

За словами Лукашенка, білоруська держава, мовляв, підключитися до російських окупаційних військ, "якщо хоч один український солдат прийде на територію Білорусі".

Колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж вважає, що Путін свідомо погоджується на ухилення Лукашенка від прямої військової участі у війні проти України. На думку Маломужа, Путіну вигідні спроби Лукашенка зберегти баланс у відносинах із Заходом, оскільки конфронтація може призвести до наслідків – як для Мінська, так і для Москви.

Раньше Лукашенко цинічно пошкодував, що агресорка Росія, мовляв, "занадто пізно напала на Україну". Буцімто повномасштабну агресію "потрібно було розв'язати раніше, доки у Києва не було серйозної армії".

Дивіться відео, в якому Маломуж розповів, як у Білорусі може статися повстання:

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