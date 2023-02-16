Лукашенко назвав умови нападу Білорусі на Україну: Данілов жорстко відповів

Відповідаючи на питання, чи можлива агресія в бік України від Білорусі, Лукашенко ще раз повторив затерті пропагандистські штампи про миролюбність Мінська.

Олексій Данилов та Олександр Лукашенко / Колаж фото УНІАН

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив – місцеві війська приєднаються до російських окупантів у війні проти України тільки в разі безпосередньої атаки на Білорусь. Його слова наводить державне агентство Білорусі "Белта".

"Я готовий разом з росіянами воювати з території Білорусі тільки в одному поки випадку: якщо звідти хоч один солдат прийде на територію Білорусі вбивати моїх людей. Якщо вони вчинять агресію проти Білорусі, відповідь буде найжорстокішою. І війна набуде зовсім іншого характеру", - сказав диктатор.

Повертаючись до питання, чи можлива агресія з боку Білорусі, Лукашенко ще раз повторив затерті пропагандистські штампи про миролюбність Мінська.

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"Ми мирні люди. Ми знаємо, що таке війна. Ми не хочемо війни. І ми ні в якому разі не збираємося вводити свої війська на територію України. Якщо тільки ви звідти не здійсните агресію на територію Білорусі. Ось моя відповідь. Вона дана давно", - сказав він.

Далі Лукашенко знову озвучив тезу про те, що країна-агресор, Росія, є союзником Білорусі. І в обох країн є спільне військове угруповання. Але навіть при цьому Кремль ніколи не просила, щоб Мінськ послав війська на Україну.

Трохи пізніше секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі телемарафону спрогнозував що на черговій зустрічі в п'ятницю диктатор країни-агресора Володимир Путін спробує знову схилити Лукашенка до війни проти України.

"Країна Білорусь вже давно окупована Російською Федерацією. Це доведений факт. Лукашенко, як може, впирається, щоб його не змусили брати активну, пряму участь Білорусі у війні проти нашого народу. Я думаю, що в п'ятницю буде ще одна зустріч, коли його (Лукашенко - Главред) будуть змушувати поміняти свою точку зору", - сказав чиновник.

При цьому Данілов переконаний, як тільки Лукашенко піддасться Кремлю і змінить свою позицію, то "це буде кінець (країни) в тому вигляді, в якому вона на сьогоднішній день є".

Лукашенко і його страх війни з Україною

Нещодавно російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін заявляв, що глава Кремля Володимир Путін намагається змусити Білорусь взяти участь у війні з Україною. Натомість сам Білоруський диктатор Олександр Лукашенко не бажає цього і прагне "ухилитися" від тиску Москви. Як зазначив російський опозиціонер, самопроголошений президент Білорусі розуміє, що в разі активізації його ролі у війні з Україною, територія РБ також стане об'єктом цієї війни.

"Тобто Білорусь буде обстрілюватися. Це вже очевидно. Туди прилетять і "Хаймаріси", і іншу зброю. А ризики там зовсім інші. Як би йому (Лукашенку, - Главред) самому не загинути. Він також боїться, і його страх цілком обґрунтований", - вважає Фейгін.

Крім того, Фейгін заявляв, що на тлі раптової смерті міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея у білоруського диктатора Олександра Лукашенка міг виникнути страх за своє життя. За його словами, Москва вважає Лукашенка дуже хитрим. Він маневрує десятиліттями і набрид ще до війни, бо отримував гроші і постійно щось обіцяв.

"Опір Лукашенка викликає роздратування, яке може спричинити його ліквідацію. Однак Лукашенко теж не дурний. Він думає про свою безпеку і знає, звідки є загроза. Її багато і диктатор намагається захищатися", - сказав правозахисник.

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