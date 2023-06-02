"У нього радянські мізки": Кремль не знайшов персонажа на заміну Лукашенку - Бульба

Кремль буде до кінця відстоювати самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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Кремль не знайшов персонажа на заміну Лукашенку / Колаж Главред, фото: УНІАН і скріншот з відео

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не буде усунутий Путіним, бо Кремль не знайшов того, хто може його замінити. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній військовий офіцер, Політик, громадський діяч, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Білорусь 2.0. Робім разам" Сергій Бульба.

"За весь цей час Кремль не знайшов персонажа, по-перше, з настільки радянськими мізками, а по-друге, настільки жорсткого і властолюбного, який на догоду своїй владі буде знищувати свій же народ. Поки вони не знайшли йому заміну, і 9 травня, коли Лукашенко приїхав до Москви і зовні був зовсім негарний, Путін сильно захвилювався. Росіяни навіть порахували, що за час правління Лукашенка Росія вклала в Білорусь близько 200 мільярдів доларів. Тобто просто так втратити таку інвестицію росіяни не готові", - сказав Бульба.

Він переконаний, що Кремль буде триматися за Лукашенка до кінця. Росія відстоюватиме Лукашенка навіть у тому випадку, якщо Польща вирішить допомогти революції в Білорусі.

"Це не загрожує тим, що їм доведеться по лінії Міністерства оборони знімати якийсь бойовий підрозділ. У 2020 році це не афішувалося, але тоді Росгвардія перебувала на території Білорусі. Тобто в той момент, коли були так звані вибори, то росгвардійці, перетинаючи кордон, заявляли, що вони їдуть до Білорусі у відпустку. Але їх кількість вимірювалася сотнями, причому це були підготовлені "специ", - сказав Бульба.

Хто такий Сергій Бульба Сергій Бульба (Числов) (15 квітня 1967, Мінськ, БРСР) - білоруський політичний діяч, підприємець, пише Вікіпедія. Колишній військовий офіцер, засновник "Білого легіону" та ініціативи "Беларусь 2.0. Робім разам", учасник "Мінської весни".

Дивіться інтерв'ю Сергія Бульби про Лукашенка Главреду:

Що відомо про хворобу Лукашенка

Нагадаємо, ЗМІ звернули увагу, що з Лукашенком щось не так, ще під час його візиту до Москви на парад, який країна-агресорка РФ організувала до 9 травня. Тоді Лукашенко не зміг пройти по площі з Путіним та іншими керівниками країн на покладання квітів. Натомість самопроголошеного президента Білорусі, на руках якого були помітні бинти, везли на електромобілі. Потім він швидко повернувся до Мінська.

Пізніше проект ВЧК-ОГПУ в Telegram з посиланням на інформоване джерело повідомляв, що Лукашенко, ймовірно, серйозно хворий, у нього можуть бути проблеми з ендокринною системою та кардіологічні захворювання.

У білоруських ЗМІ із посиланням на слова співрозмовника, близького до служби протоколу Лукашенка, повідомили, що самопроголошений президент Білорусі міг підхопити вірус. При цьому у виданні зазначають, що разом із Лукашенком хвороба підкосила також кількох осіб з його оточення.

Білоруський опозиціонер Павло Латушко із посиланням на джерела зазначає, що у самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, ймовірно, сильна вірусна інфекція. Анонімні джерела в Народному антикризовому управлінні розповіли, що конкретний діагноз Лукашенка – інфекційно-алергічний міокардит.

Проте пізніше Лукашенко вперше розповів про своє здоров'я і заявив, що "вмирати е збирається". Білоруський диктатор сказав, що останнім часом він буцімто мав дуже щільний графік, і з цієї причини часу проходити лікування у нього, мовляв, не було.

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