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Лукашенко ухиляється від прямої війни з Україною: Маломуж пояснив, чому Путін це "терпить"

Андрій Ганчук
21 мая 2023, 04:40
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У Білорусі більшість людей зрадіють, якщо Олександр Лукашенко втратить владу в країні, вважає колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.
Путін, Лукашенко
Путіну наразі вигідно, щоб Лукашенко залишався при владі в Білорусі - експерт / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

Главі країни-агресора Росії Володимиру Путіну наразі вигідно, щоб Олександр Лукашенко залишався при владі в Білорусі. Окупація республіки зараз не вигідна РФ, тому що вона в такому випадку остаточно стане ізгоєм. До того ж Лукашенко намагається зберігати баланс у відносинах із Заходом, що корисно Кремлю, оскільки конфронтація обернеться серйозними наслідками, як для Москви, так і Мінська. Тому Путін погоджується на ухилення Лукашенка від прямої участі у війні проти України. Про це заявив колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Росії зараз не вигідно захоплювати Білорусь, інакше Москва остаточно стане ізгоєм для світової спільноти.

Крім цього, Лукашенко намагається зберігати баланс у відносинах із Заходом, а конфронтація з країнами НАТО не вигідна ані Мінську, ані Москві. Тому Путіну вигідно присутність Лукашенка при владі в Білорусі, і він погоджується на ухилення глави РБ від прямої участі у війні.

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"Так, зараз Росії вигідно зберігати нинішній стан справ. Поки Лукашенко їй підігрує на тактичному рівні та не йде на відверте протистояння Росії разом із Україною. До того ж, Лукашенко намагається зберігати баланс у відносинах із Заходом, оскільки розгортання конфронтаційних сценаріїв із країнами НАТО, наприклад, Польщею, Фінляндією, країнами Балтії, матиме серйозні наслідки для Білорусі, а в перспективі і для Росії. Тому Путін певною мірою погоджується на гру і не направляє через територію Білорусі війська задля удару по Україні з півночі", - вважає Маломуж.

Також він вважає, що більшість народу Білорусі зрадіє, коли Лукашенко залишить свій президентський пост.

"Думаю, більшість білорусів зрадіє. Вони побачать перспективу ефективних демократичних змін у Білорусі, можливість позбавлення залежності від РФ та відсунення перспективи війни з Україною і Заходом. А головне – це означатиме шанс на усунення авторитарного КДБістського режиму, який пресує кожного білоруського громадянина та відслідковує його діяльність на всіх майданчиках – і в сім’ї, і в політиці", - підкреслив Микола Маломуж.

Що відбувається з Лукашенком

Пропагандисти країни-окупанта Росії повідомляли, що 9 травня глава Білорусі Олександр Лукашенко після "параду перемоги" виїхав з Москви в терміновому порядку. Пишуть, що Лукашенко особливо не брав участі в "параді" і навіть не залишився на банкеті у Путіна. За даними росіян, до аеропорту керівника Білорусі супроводжувала машина швидкої допомоги.

Журналісти опозиційного білоруського видання Наша Нива припустили, що Лукашенко міг підхопити вірус.

"Ще декілька людей з оточення захворіли і впали з ніг. Наскільки я розумію, це щось вірусне", - сказав наближений до служби протоколу глави РБ співрозмовник.

Заступник голови Держдуми РФ у справах СНД Костянтин Затулін сказав, що Лукашенко захворів. Проте, за його словами, про серйозну хворобу мови не йде.

Дивіться відео, в якому Санніков розповів, що буде з Білоруссю після відходу Лукашенка з влади:

Інші новини:

Олександр Лукашенко Володимир Путін Микола Маломуж війна Росії та України
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