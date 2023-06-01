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Лукашенко цинічно пошкодував, що Путін "занадто пізно" напав на Україну

Андрій Ганчук
1 червня 2023, 12:41 оновлено 1 червня, 12:47
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Україна за роки гібридної війни з країною-агресором Російською Федерацією створила боєздатні збройні сили, сказав глава Білорусі Олександр Лукашенко.
Олександр Лукашенко, Володимир Путін
Лукашенко заявив, що Росія, мовляв, "запізнилася з нападом на Україну" / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що країна-окупант Росія, мовляв, "припустилася помилки", що не пішла повномасштабною війною проти України раніше. За його словами, за роки гібридної війни Москви з Києвом українська держава створила боєздатну армію.

Як повідомляє пропагандистське білоруське агентство Белт, директор республіки сказав, що війна, мовляв, "була неминучою" і нібито могла розпочатися пізніше, але вже в гірших умовах для агресора Росії і підконтрольної Москві Білорусі.

За словами Лукашенка, окупанти могли напасти на Україну раніше. І те, що Росія не напала кількома роками раніше, мовляв, "стало помилкою Москви". А тепер Україна побудувала сильну армію і готова відбивати ворожу військову агресію.

"Все до цього йшло (до нападу Росії на Україну, - ред). Єдина, напевно, наша помилка, що ми не вирішили це питання в 2014-2015 роках, коли не було ані армії в України, ані готовності... Всі хотіли мирно якось врегулювати. А вони за цей час створювали боєздатні збройні сили", - підкреслив невизнаний Керівник РБ Олександр Лукашенко.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський заявив, що війна триватиме до перемоги України над країною-окупантом Росією.

За його словами, Москва повинна капітулювати і вивести війська із захоплених українських територій.

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що сили оборони України можуть піти в контрнаступ відразу на декількох ділянках фронту.

Як уточнив глава Міноборони, ЗСУ не підуть на територію Росії і звільнятимуть виключно свої землі.

Американський сенатор Ліндсі Грем вважає, що Україна незабаром продемонструє вражаючі можливості своїх збройних сил.

На думку політика, армія України вже цього року відкине окупантів і поверне під свій контроль стратегічно важливі позиції.

Дивіться відео, в якому Маломуж заявив, що Путін може прибрати Лукашенка:

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