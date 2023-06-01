Лукашенко цинічно пошкодував, що Путін "занадто пізно" напав на Україну

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що країна-окупант Росія, мовляв, "припустилася помилки", що не пішла повномасштабною війною проти України раніше. За його словами, за роки гібридної війни Москви з Києвом українська держава створила боєздатну армію.
Як повідомляє пропагандистське білоруське агентство Белт, директор республіки сказав, що війна, мовляв, "була неминучою" і нібито могла розпочатися пізніше, але вже в гірших умовах для агресора Росії і підконтрольної Москві Білорусі.
За словами Лукашенка, окупанти могли напасти на Україну раніше. І те, що Росія не напала кількома роками раніше, мовляв, "стало помилкою Москви". А тепер Україна побудувала сильну армію і готова відбивати ворожу військову агресію.
"Все до цього йшло (до нападу Росії на Україну, - ред). Єдина, напевно, наша помилка, що ми не вирішили це питання в 2014-2015 роках, коли не було ані армії в України, ані готовності... Всі хотіли мирно якось врегулювати. А вони за цей час створювали боєздатні збройні сили", - підкреслив невизнаний Керівник РБ Олександр Лукашенко.
Війна Росії проти України
Президент Володимир Зеленський заявив, що війна триватиме до перемоги України над країною-окупантом Росією.
За його словами, Москва повинна капітулювати і вивести війська із захоплених українських територій.
Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що сили оборони України можуть піти в контрнаступ відразу на декількох ділянках фронту.
Як уточнив глава Міноборони, ЗСУ не підуть на територію Росії і звільнятимуть виключно свої землі.
Американський сенатор Ліндсі Грем вважає, що Україна незабаром продемонструє вражаючі можливості своїх збройних сил.
На думку політика, армія України вже цього року відкине окупантів і поверне під свій контроль стратегічно важливі позиції.
Дивіться відео, в якому Маломуж заявив, що Путін може прибрати Лукашенка:
Інші новини: