'Не Росія почала війну': Лукашенко зробив абсурдну заяву про війну в Україні

Білоруський диктатор зазначив, що "вирішити питання" із Україною потрібно було ще у 2014-2015 роках.

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Лукашенко зробив цинічну заяву про війну в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

Лукашенко підтримав позицію президента країни-агресорки Росії Путіна, який заявив, що не Росія почала війну в Україні, а вона почалася задовго до 2014 року.

Білоруський диктатор відзначив, що спостерігав за подіями в Україні, включаючи "коричневий" переворот і його наслідки, звинувативши українську владу в незабезпеченні мирного співжиття людей, пишуть білоруські ЗМІ.

Лукашенко також визнав, що якби не почалась повномасштабна війна трохи більш як рік тому, то це сталося б незабаром, але в гірших умовах для Росії та Білорусі.

Він наголосив, що помилкою було не вирішити конфлікт у 2014-2015 роках, коли в Україні не було армії і готовності, але всі бажали мирного врегулювання, тим часом українська влада зміцнювала свої збройні сили.

Дивіться відео про те, як Росія хоче ввести свої війська в Білорусь:

Загроза нападу Росії з Білорусі

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