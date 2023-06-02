'Не Росія почала війну': Лукашенко зробив абсурдну заяву про війну в Україні

Лукашенко підтримав позицію президента країни-агресорки Росії Путіна, який заявив, що не Росія почала війну в Україні, а вона почалася задовго до 2014 року.
Білоруський диктатор відзначив, що спостерігав за подіями в Україні, включаючи "коричневий" переворот і його наслідки, звинувативши українську владу в незабезпеченні мирного співжиття людей, пишуть білоруські ЗМІ.
Лукашенко також визнав, що якби не почалась повномасштабна війна трохи більш як рік тому, то це сталося б незабаром, але в гірших умовах для Росії та Білорусі.
Він наголосив, що помилкою було не вирішити конфлікт у 2014-2015 роках, коли в Україні не було армії і готовності, але всі бажали мирного врегулювання, тим часом українська влада зміцнювала свої збройні сили.
Дивіться відео про те, як Росія хоче ввести свої війська в Білорусь:
Загроза нападу Росії з Білорусі
Нагадаємо, що війська Росії та Білорусі відпрацьовують дії з висадки десанту. На полігоні Ружанський окупанти РФ і війська Білорусі моделюють практичні дії авіаційного компонента свого регіонального угруповання.
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Ядерна зброя в Білорусі не допоможе Росії влаштувати перелом на війні проти України. Заява міністра оборони агресора Росії Шойгу збіглася з новим пакетом допомоги Україні від США та вступом Фінляндії до НАТО.
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