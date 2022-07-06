Луганська область не окупована на 100%: Гайдай розповів, що насправді відбувається

Луганська область / telegraf.com

Російські війська намагатимуться розвивати наступ на Бахмут і Слов'янськ Донецької області.

Як розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі Freedom, Луганська область ще не повністю на 100% окупована, бої тривають на околицях.

Тим часом окупанти продовжують нести втрати.

Гайдай додав, що росіяни більше чотирьох місяців намагаються захопити Луганську область. За цей час, завдяки артилерії, вони просунулися на 30 км.

Глава ОВА зазначив, що на окупованих територіях в глибокому тилу окупанти продовжують чути "хлопки", а складів з боєкомплектами з кожним днем стає все менше.

Гайдай також зазначає, що росіяни будуть розвивати наступ на Бахмут і Слов'янськ.

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Ситуація в Лисичанську

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович 2 червня попереджав про дуже складну ситуацію в Лисичанську. Тоді, за його словами, окупанти РФ були на південних околицях міста і ще не потрапили в центр Лисичанська.

У неділю вранці, 3 липня, голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай говорив, що російські окупаційні війська продовжують рухатися і закріплюватися в Лисичанську. Адміністративні будівлі міста повністю зруйновані.

До вечора 3 липня в Генштабі заявили, що Сили оборони України після важких боїв за Лисичанськ прийняли рішення вийти з міста. У ворога серйозна перевага у важкому озброєнні і чисельності особового складу. Подальша оборона міста могла б призвести до фатальних наслідків. Для збереження життя українських військових було вирішено покинути місто.

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