"Тисячі двохсотих і трьохсотих": пропагандист з РФ визнав, що захоплення Лисичанська дорого коштувало росіянам

Пропагандист з РФ визнав, що захоплення Лисичанська дорого коштувало росіянам / Колаж lisichansk.com.ua, Reuters

Скандально відомий російський пропагандист Анатолій Дрьомов публічно визнав, що російські окупанти понесли величезні втрати в боях з ЗСУ в Лисичанську. Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

Дрьомов стверджує, що за шість тижнів штурму Лисичанська російські окупанти втратили "тисячі двохсотими і трьохсотими".

"Дуже радий теплим словами у зв'язку з взяттям Лисичанська. Але ця перемога не така, як ви собі це уявляєте. Нам це обійшлося дуже великою ціною. Ми штурмували це місто цілих 6 тижнів. Тисячі двохсотих і трьохсотих. Якщо і далі так піде, це буде дуже сумно", - заявив пропагандист.

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Захоплення Лисичанська військами РФ

3 липня росЗМІ повідомили, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни-агресора Володимиру Путіну про окупацію всієї Луганської області. За його словами, російська армія повністю контролює Лисичанськ.

До вечора 3 липня в Генштабі заявили, що Сили оборони України після важких боїв за Лисичанськ прийняли рішення вийти з міста. У ворога серйозна перевага у важкому озброєнні і чисельності особового складу. Подальша оборона міста могла б призвести до фатальних наслідків. Для збереження життя українських військових було вирішено покинути місто. Лисичанськ був останнім великим населеним пунктом Луганщини, який перебував під контролем України.

Пізніше президент Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що Україна обов'язково поверне окупований Лисичанськ і перетворить всі доповіді росіян по захопленню Луганської області в прах.

Потім луганський губернатор Сергій Гайдай говорив, що солдатам і офіцерам українській армії вдалося відступити з Лисичанська на заздалегідь підготовлені і укріплені позиції без втрат.

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